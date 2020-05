Turun hallinto-oikeuden ylituomariksi Seija Kaijanen

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt hallinto-oikeustuomari Seija Kaijasen Turun hallinto-oikeuden ylituomariksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.8.2020 lukien.

Oikeustieteiden kandidaatti, humanististen tieteiden kandidaatti, varatuomari Seija Kaijanen on Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari ja osastonjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut hallinto-oikeudessa hallinto-oikeussihteerinä ja hallintopäällikkönä. Lisäksi Kaijanen on työskennellyt lääninhallituksessa esittelijänä ja ylitarkastajana sekä lääninoikeudessa notaarina ja lääninoikeudensihteerinä.

Turun hallinto-oikeus on Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien alueellinen hallinto-oikeus, jonka tuomiopiiriin kuuluu 44 kuntaa.

Turun hallinto-oikeuden ylituomarin virka tuli auki ylituomari Ritva Isomoision eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Lisätietoja:

Hallintopäällikön sijainen Sanna Aalto, puhelin 029 564 2409, sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi.