Turun kauppakamari: Opintotuen tulorajojen nosto olisi keino saada lisää tekijöitä työvoimapulasta kärsiville aloille

Esimerkiksi Turussa opiskelee lähes 40 000 opiskelijaa, ja lisäksi Turun lukioissa ja ammattikouluissa on yli 10 000 opiskelijaa. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi vuonna 2018 noin puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä.

Kauppakamarit ovat jo aiemmin tänä vuonna ottaneet kantaa asiaan ja esittäneet yhdeksi ratkaisuksi aina vain pahenevaan työvoimapulaan opintotukirajojen nostoa. Myös Varsinais-Suomen elinkeinoelämän viesti on selkeä:

”Työnteosta ei pidä rangaista vaan kannustaa ahkeruuteen”, sanoo painokkaasti K-Citymarket Kupittaan kauppias Hannu Aaltonen.



Kupittaan Citymarketin elintarvikeosastolla työskentelee 140 henkilöä ja K-Supermarket Förissä 20. Uusia hakijoita otetaan vaihtelevasti tarpeiden mukaan pitkin vuotta töihin. Tarjolla on niin tehtäviin perehdytystä opiskelijoille kuin oma kauppiasohjelmakin.

Kaupan alalle on Aaltosen mukaan vielä imua, ja tarjolla on uusia tehtäviä mm. verkkokaupan parissa.

Hän toivoo kuitenkin pikaisia poliittisia päätöksiä opintotuen tulorajojen nostamiselle, jotta halukkaat opiskelijat voivat tehdä töitä ja alalle saadaan lisää työvoimaa:

”Yleensä siinä syys-lokakuussa pakeilleni tulee opiskelijoita, jotka ilmoittavat, etteivät voi enää tehdä töitä loppuvuonna vastaan tulleiden tukirajojen vuoksi. On todella nurinkurista, että niitä, jotka haluavat tehdä töitä rangaistaan”, ihmettelee Aaltonen.

Siivousalalla Turussakin avoimia työpaikkoja

Siivousalan N-Cleanilla työskentelee n. 1600 työntekijää valtakunnallisesti. Tällä hetkellä yrityksessä on avoimena satoja työpaikkoja, joista useita kymmeniä Turun alueella. Myyntijohtaja Katarina Katajainen näkee lisäansioita mielivissä opiskelijoissa apua vellovaan työvoimapulaan.

”Meillä on tarjolla siivouskohteita, joissa ei tarvitse työskennellä kokopäiväisesti. On esimerkiksi toimitiloja, joissa töitä voi tehdä iltaisin, vain viikonloppuisin tai vaikka vain sunnuntaisin.”

Työnteko tulisi kuitenkin tehdä opiskelijoille taloudellisesti järkeväksi, ja Katajainen pitääkin opintotuen tulorajojen nostamista kannatettavana ajatuksena. Vuosia alaa seuranneena hän huomaa päivittäisessä työssään, että työntekijätarve alalla vain pahenee. Katajainen toimii myös Turun kauppakamarin kauppavaliokunnan puheenjohtajana.

Yritykset kiinnittävät huomiota yhä enemmän mm. työntekijöiden hyvinvointiin ja pyrkivät tekemään työpaikan mahdollisimman vetovoimaiseksi.

”Meillä on kova halu työllistää nuoria. Myös koulutamme heitä, eli meillä on omat perehdytysohjelmat ja mahdollisuuksia mm. oppisopimuskoulutukseen”, luettelee Katajainen.

Syyskuussa 2021 tehdyssä kyselyssä lähes 75 prosenttia jäsenyrityksistä koki pulaa osaavasta työvoimasta. Yrityksen kasvua se oli rajoittanut liki 70 prosentilla vastanneista.

