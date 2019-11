Turun kaupunki ja Arkea pyllistävät säädyllisille työehdoille, JHL:n on pakko ryhtyä uuteen lakkoon

Turun kaupungin konsernijaosto on kieltäytynyt keskustelemasta Arkean työehtokiistasta. Jaoston mielestä neuvotteluperusteita ei ole. JHL on pakotettu toistamiseen lakkoon taistelemaan arkealaisten työehtojen puolesta. Kolmepäiväinen lakko alkaa keskiviikkona 27.11. Arkealaisten lisäksi lakkoon osallistuvat JHL:n jäsenet, jotka ovat töissä Turun kaupungilla ja kaupungin yhtiöissä.

Turun kaupungin konsernijaosto ei aio keskustella Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n kanssa Arkean työntekijöiden säädyllisistä työehdoista. Jaoston tyly ilmoitus ajaa JHL:n toistamiseen lakkoon. Liitto ei voi suostua siihen, että yhtiö kaupungin siunauksella dumppaa työntekijöiden palkat toimeentulon rajamaille. Ensimmäisen JHL:n lakon aikana Arkean johto kutsui JHL:n neuvottelupöytään vain ilmoittaakseen, ettei sillä ole valtuuksia sopia mistään.

Uusi lakko alkaa keskiviikkona 27. marraskuuta kello 00.00 aamulla ja päättyy perjantaina 29. marraskuuta kello 24.00.

Arkeassa työskentelevien JHL:n jäsenten töiden lisäksi lakossa ovat mukana Turun kaupungin ja kaupungin omistamien yhtiöiden Turku Energian, Kuntecin, Kaarean, Kaarean Kunnossapidon, Lounais-Suomen Jätehuollon, Turun Sataman, Turun Kaupunkiliikenteen, Turun Seudun Veden, Turun Seudun Vesihuollon jaTurun Seudun Puhdistamon JHL:läisten työntekijöiden työt. Lakko rajataan niin, että se ei vaaranna kenenkään henkeä, turvallisuutta tai omaisuutta. Lakko ei koske viranhaltijoita eikä työllistettyjen töitä.

Lakko näkyy perus- ja ammattikoulujen sekä lukioiden ja päivähoitoyksikköjen ruokailuissa, koska Arkea toimittaa ateriat niihin. Lakon laajeneminen kaupungin työntekijöihin ja kaupungin omistamiin yhtiöihin vaikuttaa niin, että päivähoitoa ei välttämättä pystytä järjestämään ja linja-autoliikenne sekä sataman toiminnot häiriintyvät. Lakko saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi kirjastojen ja uimahallien toimintaan.

– Arkean koko syksyn kestänyt neuvotteluvenkoilu ja Turun kaupungin konsernijaoston päätös olla keskustelematta työehtokiistasta on pyllistys suoraan Arkean työntekijöiden kasvoille. Se kertoo karusti, että työehtoshoppailulla ja työehtoja heikentämällä yritetään saada mahdollisimman paljon voittoa. Sama tilanne on tällä hetkellä Postissa. Me emme tällaista menettelyä hyväksy, emme kuntaomisteisessa Arkeassa emmekä valtion omistamassa Postissa, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine jyrähtää.

– Meidän tärkein tehtävämme on puolustaa jäsentemme työehtoja. Meidän on huolehdittava siitä, että työstä saatava palkka riittää kunnolliseen elämään. On äärimmäisen ikävää, että turkulaiset joutuvat asiassa sijaiskärsijäksi. Turun kaupunginjohtaja Minna Arvella on nyt Arkean kiistassa avaimet kädessään. Hän voi saada osapuolet takaisin neuvottelupöytään, Niemi-Laine jatkaa.

Turun kaupungin omistama Arkea Oy pitää tiukasti kiinni aikeistaan vaihtaa työehtosopimus halvempaan. Sopimusshoppailu tiputtaisi entisestään pienipalkkaisten työntekijöiden kokonaisansioita noin 15–30 prosenttia.

Työehtosopimuksen vaihtamista Arkea perustelee sillä, että yhtiön talous ei tänä vuonna ole ollut tavoitteiden mukainen. Yhtiö kuitenkin ennustaa tekevänsä tänäkin vuonna voittoa.

Toistaiseksi yhtiö on viitannut kintaalla myös JHL:n muistutukselle siitä, että Arkea rikkoi lakia kun se päätti vaihtaa työehtosopimusta ennen kuin asia käsiteltiin YT-neuvotteluissa.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

aluepäällikkö Maaret Laakso, 040 544 4887