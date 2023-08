Turun kaupunkiseudun pääpyöräilyreittien viitoitushanketta jatketaan kesällä 2023

Turussa on nimetty 12 seudullista pääpyöräilyreittiä, jotka kulkevat säteittäisesti Turusta ympäryskuntiin ja takaisin. Lisäksi on kolme kehämäistä pääpyöräilyreittiä, joiden päätepiste ei sijaitse Turun keskustassa. Pääpyöräilyreittejä on viime vuosina opastettu uusilla pyöräilyn opasteilla. Nyt uusia opasteita toteutetaan viimeisille reiteille. Kukin reitti merkitään ko. reitin opasteisiin punaisella ympyrällä, jonka keskellä on valkoinen reitin numero.

Nyt toteutettavat reitit ovat:

3 Härkämäki – Raisio – Masku – Nousiainen

5 Länsikeskus – Rusko – Vahto

6 Turku keskusta – Runosmäki – Yli-Maaria – Paattinen

7 Turku keskusta – Ilmarinen – Liedon asema

8 Metsämäki – Jäkärlä

11 Reitin loppuosuus Piikkiö – Paimio

21 Reitin loppuosuus Länsikeskus – Hämeentie

23 Raisio – Turku – Piikkiö

Pääpyöräilyreittien viitoittaminen on osa 2020 aloitettua viitoituksen ja opastuksen uusimista. Kesäkuun alussa 2020 voimaan astunut tieliikennelaki toi käyttöön uuden tyyppisiä pyöräilyn opasteita. Lisää viitoitushankkeen taustoista sekä itse opasteista ja viitoista löytyy Väyläviraston hankesivuilta.

Työt alkavat elokuussa ja valmistuvat lokakuun loppuun mennessä. Alustavasti työt on tarkoitus toteuttaa pääosin reittien numerojärjestyksen mukaisesti, paitsi että reitti 21 toteutetaan viimeisenä. Työllä on vähäistä haittaa liikenteelle.

Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Sauso Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Kauko Marttila, p. 029 5027 041

- Sauso Oy: tekninen päällikkö Joonas Muttilainen, p. 040 931 9821