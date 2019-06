Turun Kirjamessuille uuden näytelmän kantaesitys kolmen teatterin yhteistyönä

Tiedote 6.6.2019.

Turun Kirjamessujen tämän vuoden pääteema, teatteri, tarjoaa suuren joukon unohtumattomia elämyksiä. Mukaan on tulossa kotimaisen teatteritaivaan tähtiä ja esille nousee mm. näytelmäkirjallisuus. Odotettavissa on myös täysin ainutlaatuinen uuden näytelmän projekti The 24 Hour Plays: Turku Book Fair. Ideana on kirjoittaa, säveltää ja harjoitella uusi kantaesittämätön näytelmä esityskuntoon vain vuorokauden aikana. Kansainvälisen konseptin mukaan rakennetun kokonaisuuden tuottavat messuille yhteistyössä Turun Kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teater ja Linnateatteri. Näytelmän käsikirjoittaa Turun Kaupunginteatterin dramaturgi Satu Rasila ja ohjauksesta vastaa Åbo Svenska Teaterin dramaturgi Tove Appelgren.

Ohjaaja Tove Appelgren lähtee toteutukseen mielenkiinnolla. Konsepti on hänelle uusi, mutta aikaisempi pikaohjauskokemus löytyy festariolosuhteista.

-Tähän on vaikea valmistua ja ehkä se on juuri se juju. Pitää pystyä käyttämään omaa taiteellista potentiaaliaan sata lasissa ja intensiteetillä. Yhteistyö teattereiden väillä on mahtava ajatus, miettii Appelgren.

Yleisö pääsee seuraamaan heti aloitustapaamista, joka on perjantaina 4.10. Tuolloin työryhmä keskustelee ajatuksistaan ja toiveistaan tulevan näytelmän suhteen. Tämän jälkeen näytelmäkirjailija siirtyy kirjoittamaan tekstiä, ja lauantaina työryhmä saakin jo uunituoreen näytelmän käsiinsä. Näyttelijät aloittavat tekstin ulkoa opettelemisen, ohjaaja tekee ohjaussuunnitelman ja myös esityksessä käytettävän musiikin sävellystyö alkaa. Päivän aikana työryhmä harjoittelee näytelmän esityskuntoon. Yleisö voi seurata läheltä näytelmän harjoittelua ja valmistumista lauantain 5.10. aikana. Odotettu ja jännittävä ensi-ilta koittaa tasan vuorokauden kuluttua aloituksesta.

Satu Rasilalle The 24 Hour Plays -konsepti on tuttu Rakastajat Teatterin tuottamilta Lainsuojattomat -festivaaleilta.

-Tämä on pähkähullu konsepti ja siksi todella mielenkiintoinen. Kyseessä on teatterileikki, jonka tekijät ottavat täysin tosissaan. Mahdottomasta tulee mahdollista, mutta kyllä siinä tuskanhiki ehtii ohimoille aika monta kertaa, sanoo Satu Rasila.

Turun Kirjamessut järjestetään 4.-6.10. Ohjelma julkistetaan 2.9.

www.kirjamessut.fi

Dramaturgi Satu Rasila, satu.rasila@turku.fi puh. 040 5826383

Ohjaaja Tove Appelgren, tove.appelgren@abosvenskateater.fi, puh. 041 5175995

Tiedote: https://www.turunmessukeskus.fi/turun-kirjamessuille-uuden-naytelman-kantaesitys-kolmen-teatterin-yhteistyona/

