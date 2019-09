Turun Kirjamessujen ajankohtaisteema 4.-6.10. - Miten ilmastonmuutos näkyy kirjallisuudessa?

Tiedote 17.9.2019. Turun Kirjamessut 4.-6.10. pureutuu muun muassa ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutuksiin. Keskeinen kysymys kuuluu: Kun ilmasto muuttuu, muuttuuko kirjallisuus? Otsikosta keskustellaan heti avauspäivän aluksi perjantaina 4.10. klo 10.20 Tieto-lavalla. Tuolloin Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Markku Lehtimäki on Heikki Kettusen haastattelussa.

Perjantaina ilmastonmuutoksen heijastuksista kirjallisuuteen keskustellaan Agricola-lavalla klo 15.30, kun kirjailijat Pauliina Haasjoki, Emma Puikkonen ja Antti Salminen pohtivat runoilija Henriikka Tavin johdolla mm. utopioita, dystopioita, uhanalaisuutta ja monimuotoisuutta.

Sunnuntaina 6.10. klo 10.40 Tieto-lavalla tutkija Panu Pihkala avaa ilmastoahdistuksen syitä ja seurauksia Tieteen päivien 2019 virallisessa kirjan Kaikenlaista rohkeutta pohjalta. Samankaltaisten tuntemusten äärellä ollaan myös lauantaina 5.10. klo 11.00, kun Suomen Kirjailijaliiton ”Sillä ilman metsää olet autio” -ohjelmassa runoilijat Aulikki Oksanen, Jukka Itkonen ja Olli Sinivaara keskustelevat siitä, millaisina maailmoina ilmastonmuutos heijastuu runoudessa.



Ajankohtaisteeman pääyhteistyökumppanin Sitran hiilineutraali kiertotalous-teeman johtaja Mari Pantsar ja dosentti Jouni Keronen ovat perjantaina 4.10. klo 14.20 Jukola-tilassa kertomassa Tienhaarassa -johtajuus ilmastonmuutoksen aikakaudella - teoksestaan. Tietokirjailija Risto Isomäki ja kansanedustaja Mai Kivelä puolestaan kysyvät perjantaina 4.10. otsikolla ”Miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen?”

Tieto-lavalla lauantaina 5.10. klo 10.20 kysytään kuka päättää ilmastonmuutoksesta ja miten nämä päätökset vaikuttavat ympäristöllisiin ihmisoikeuksiin? Asiantuntijakeskustelijoina Turun yliopiston tuottamassa ohjelmassa ovat Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Jenni Karimäki ja ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula.

Arkkipiispan messutyöryhmän Ilmasto & toivo -keskustelussa ja minityöpajassa toivon näkökulma on läsnä perjantaina 4.10. klo 13.00 Jukola-tilassa, kun ääneen pääsevät ekoteologi Pauliina Kainulainen, kirjailija Anni Kytömäki ja ilmastotutkija Laura Riuttanen.

Turun Kirjamessut järjestetään 4.-6.10. Turun Messukeskuksessa. Tapahtuman pääteema on teatteri. Ajankohtaisteemana on ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutuksen lisäksi lukutaito. Messuilla on liki 500 ohjelmanumeroa ja yli 900 esiintyjää. Tapahtuman ohjelmajohtajana toimii Jenni Haukio.

OTTEITA ILMASTONMUUTOKSEN KULTTURIVAIKUTUKSET -ohjelmistosta:

- Pe 4.10. klo 10.20-10.40: TURUN YLIOPISTO: KUN ILMASTO MUUTTUU, KIRJALLISUUS MUUTTUU. TY:n yleisen kirjallisuustieteen professori MARKKU LEHTIMÄKI. Haastattelija Heikki Kettunen.

- Pe 4.10. klo 10.40-11.00: TURUN YLIOPISTO: ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET ELINTAPOIHIMME JA -YMPÄRISTÖIHIMME. TY:n ekologian professori KARI SAIKKONEN. Haastattelija Heikki Kettunen.

- Pe 4.10. klo 11.00-11.30: KUINKA KERTOA ILMASTONMUUTOKSESTA LAPSILLE? Kaikkialla tapahtuu kummia. MIKKO PELTTARIN ja JENNA KUNNAKSEN Näkymätön myrsky (Otava) ja LAURA ERTIMON & MARI AHOKOIVUN Ihme ilmat! (Into) antavat vastauksia lasten kiperiin kysymyksiin ilmastonmuutoksista. Pelttaria, Kunnasta ja Ertimoa haastattelee Mika Rönkkö.



- Pe 4.10. klo 13.00-13.50: ILMASTO & TOIVO -keskustelu ja minityöpaja. Keskustelun moderaattorina ekoteologi, kirjailija PAULIINA KAINULAINEN ja keskustelijoina kirjailija ANNI KYTÖMÄKI sekä ilmastotutkija LAURA RIUTTANEN. Arkkipiispan messutyöryhmä



- Pe 4.10. klo 13.00-13.20: LitADVISOR - VAIHDA LOMALENTOMATKA LUKUMATKAAN! Sitran palkitsemasta ilmastokampanjasta kertoo AINOKAISA HUUSKO, jota haastattelee toimittaja Vesa-Matti Ruuska. Runoyhdistys Nihil Interit ry, Nuoren Voiman Liitto ja Helsinki Poetry Connection



- Pe 4.10. klo 13.50-14.20: TIENHAARASSA - JOHTAJUUS ILMASTONMUUTOKSEN AIKAKAUDELLA. Ilmastonmuutos muuttaa kaiken, mutta onko meillä keinoja toimia sitä vastaan? Sitran johtaja MARI PANTSAR ja dosentti JOUNI KERONEN keskustelevat siitä, miten demokratia voi torjua globaalin kriisin. Haastattelija Juha Virkki. Docendo



- Pe 4.10. klo 14.20-14.50: MITEN SUOMI PYSÄYTTÄÄ ILMASTONMUUTOKSEN? Miten Suomi voi auttaa koko maailmaa vähentämään päästöjään? Tietokirjailija RISTO ISOMÄKI käy läpi kymmeniä suomalaisyhtiöiden, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen hankkeita, joilla voi olla maailmanlaajuista merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haastattelija Iida Simes. Into



- Pe 4.10. klo 15.30-16.00: KUINKA ILMASTONMUUTOS HEIJASTUU KIRJALLISUUTEEN? Keskustelua mm. utopioista, dystopioista, uhanalaisuudesta ja monimuotoisuudesta. Kirjailijat PAULIINA HAASJOKI, EMMA PUIKKONEN ja ANTTI SALMINEN. Moderaattorina Henriikka Tavi. Poesia



- LA 5.10. klo 10.20-10.50: TURUN YLIOPISTO: KUKA PÄÄTTÄÄ ILMASTONMUUTOKSESTA JA MITEN NÄMÄ PÄÄTÖKSET VAIKUTTAVAT YMPÄRISTÖLLISIIN IHMISOIKEUKSIIN? Eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija JENNI KARIMÄKI ja ympäristöoikeuden prof. ANNE KUMPULA keskustelevat. Haastattelija Tilda Junko.

- La 5.10. klo 10.50-11.30: TURUN YLIOPISTO: ILMASTONMUUTOKSEN KULTTUURIVAIKUTUKSET - paneelikeskustelu. Keskustelijoina dos. KATRIINA SIIVONEN, maantieteen prof. JUKKA KÄYHKÖ, kansatieteen dos. LEENA PAASKOSKI ja Luonto-Liiton ilmastoaktiivi SOFIA BÖLING. Moderaattori Anne Paasi



- La 5.10. klo 11.00-11.45: SUOMEN KIRJAILIJALIITTO: ”Sillä ilman metsää olet autio”. Ilmastohuoli on herättänyt kansalaiset ja saanut koululaiset lakkoilemaan. Millaisina maailmoina ilmastonmuutos heijastuu runoudessa? Miltä luonnon ja ihmisen kohtaaminen ja tulevaisuus runoudessa näyttää? Aiheesta keskustelevat ja runojaan lukevat JUKKA ITKONEN, AULIKKI OKSANEN ja OLLI SINIVAARA. Moderaattori Tuija Välipakka.

- LA 5.10. klo 11.30-11.50: KUINKA ILMASTONMUUTOS VAIKUTTAA IHMISTEN LIIKKUVUUTEEN? Esityksessä kerrotaan 2000-luvun kansainvälisen muuttoliikkeen ja maahanmuuton trendeistä. Toimitusjohtaja TUOMAS MARTIKAINEN, Siirtolaisuusinstituutti.



- La 5.10. klo 17.20-17.50: ILMASTOHUOLIPUHETTA DEKKAREISTA SCIFIIN -keskustelu. Miten ilmastonmuutosteema näkyy kirjallisuuden eri genreissä? Kirjailijat ANNI NUPPONEN (Osuuskumma), TARU KUMARA-MOISIO (Atrain&Nord), JAAKKO MELENTJEFF (Atena) ja SOLINA RIEKKOLA (Puru-kollektiivi).



- Su 6.10. klo 10.20-10.40: TURUN YLIOPISTO: ENERGIALLA ILMASTONMUUTOSTA VASTAAN. Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja JYRKI LUUKKANEN kertoo, miten energiatuotannon avulla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen vauhtiin. Haastattelija Erja Hyytiäinen.



- Su 6.10. klo 10.40-11.00: MILTÄ ILMASTONMUUTOS TUNTUU? Millaisia tunteita ilmastonmuutos herättää ja miten ihmiset näitä tunteita käsittelevät? Tutkija PANU PIHKALA avaa ilmastoahdistuksen syitä ja seurauksia Tieteen päivien 2019 virallisessa kirjassa Kaikenlaista rohkeutta. Haastattelijana Mandi Vermilä. Tieteen päivät

Ohjelmajohtaja Jenni Haukion blogikirjoitus aiheesta:

https://www.kirjamessut.fi/kun-ilmasto-muuttuu-muuttuko-kirjallisuus/

www.kirjamessut.fi #kirjamessut

Avoinna 4.-5.10. kello 10-18 ja 6.10. kello 10-17

Turun Messukeskuksessa



Median ennakkoakkreditointi päättyy 27.9. https://www.turunmessukeskus.fi/medialle/akkreditointi/