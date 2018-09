Turun Kirjamessujen keskustelussa aiheina myös politiikan kirjat

Tiedote 17.9.2018. Sauli Niinistö on mukana Turun Kirjamessuilla. Hän osallistuu Turun Messukeskuksessa käytävään keskusteluun lauantaina 6.10. klo 16. Aiheena on Puhetta politiikan kirjoista. Keskustelemassa ovat presidentti Niinistön lisäksi tietokirjailija ja kolumnisti Risto Uimonen sekä tietokirjailija Tuomo Yli-Huttula.

Turun Kirjamessujen keskustelu- ja asiaohjelma on monipuolinen. Keskustelujen aiheina ovat mm. media, vihapuhe, seksuaalinen häirintä, vuosi 1918, luontorunous ja kirja-ala.

Laitetaan Saaristomeri kuntoon -ohjelmassa luontokuvaaja Jaakko Ruola ja kansanedustaja (kok.) Saara-Sofia Sirén keskustelevat saariston tilasta Saaristomeren Suojelurahaston tuottamassa ohjelmassa 6.10. Sunnuntaina 8.10. aiheena on Itämeri. Paneelissa keskustellaan Itämeren tilanteesta ja aiheesta kirjoitetusta tietokirjallisuudesta. Ohjelman järjestävät Suomen tietokirjailijat ry ja John Nurmisen Säätiö.

Päin helvettiä on nimeltään paneelikeskustelu ilmastonmuutoksesta. Arkkipiispa Tapio Luoma, professori Markku Kulmala ja TT Panu Pihkala pohtivat muutoksia tässä Arkkipiispan työryhmän keskustelussa lauantaina 6.10.

Koko kotimainen kirja-ala ominaispiirteineen nousee messujen valokeilaan lauantaina 6.10. Kriisipuheista tekoihin – kirja-ala nyt! on otsikkona, kun kustantaja Anna Baijars, viestintä- ja hankepäällikkö Emmi Jäkkö, kirjakauppias Joose Siira ja tuoreen selvityksen aiheesta tehnyt toimittaja Jaakko Mikkola kokoontuvat tiedotetoimittaja Tiina Raevaran johdolla puhumaan aiheesta. Ohjelman tuottaa WSOY:n kirjallisuussäätiö.

Myös kiinnostavalla viihteellisemmällä ohjelmalla on oma sijansa. Messuilla nähdään mm. trailerit Iron Sky The Coming Race ja Iron Sky The Ark. Paikalla ovat ohjaaja Timo Vuorensalo ja kirjailija Johanna Sinisalo.

Koko Turun Kirjamessujen, 5.-7.10., ohjelma on nähtävissä osoitteessa www.kirjamessut.fi Turun Kirjamessut järjestetään nyt jo 27:nnen kerran. Tapahtuma kokoaa yhteen noin 650 esiintyjää. Mukana on mm. ruotsalainen dekkarikirjailija Liza Marklund. Messujen tämän vuoden teemamaa on Viro.

Tiedote:



