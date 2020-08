Turun Kirjamessut ja Turun Ruoka- ja Viinimessut siirtyy ensi vuoden lokakuuhun

Syksyn messuille startataan turvallisuus edellä 12.8.2020 13:49:40 EEST | Tiedote

Syksyn messutapahtumat pääsevät alkuun myös Turun Messukeskuksessa. Puolen vuoden tauon jälkeen ensimmäiset messut järjestetään 12.-13.9. tarkkoja turvallisuusohjeita noudattaen. Koronapandemian vuoksi tapahtuma-alalla on jouduttu mm. siirtämään tapahtumia sekä yhdistämään. Nyt syyskuun puolivälissä järjestettävät Osaava Nainen ja Turun Taide- ja Antiikkimessut on yksi näistä tapahtumayhdistelmistä. Kokonaisuuteen on osallistumassa ilahduttavasti yhteensä 150 näytteilleasettajaa.