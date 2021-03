Turun Linnakaupungin palvelut paranevat: Sale Harppuunakortteliin – Turun linnan viereen

Linnakaupungin vähittäiskaupan palvelut paranevat, kun Turun Osuuskauppa tuo uuden energiatehokkaan Sale-myymälän Harppuunakorttelin Kompassiin.

- Tavoitteenamme on vahvistaa päivittäistavarakaupan markkinaosuuttamme erityisesti Turun alueella kehittämällä myymäläverkostoa ja verkkokauppaa sekä etsimällä kokonaan uusia kauppapaikkoja. Sataman seudun kauppapaikka tukee hyvin tätä tavoitettamme. Saman aikaisesti kehitämme palvelutarjontaamme koko ajan ympäri Varsinais-Suomea asiakasomistajiemme eduksi, kertoo marketkaupasta vastaava toimialajohtaja Mikko Junttila Turun Osuuskaupasta.

As. Oy Turun Harppuunan Kompassin rakentaminen on käynnistymässä ja arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2022. Päivittäistavarakauppa sijoittuu Kompassin katutason liiketiloihin. Harppuunakorttelin kokonaisuutta rakennuttaa Merimieseläkekassa. Korttelin yhtiöistä Puosussa, Majakassa ja Ankkurissa asutaan jo. Rakenteilla on Meripoiju.

- Vähittäiskaupan tuleminen Harppuunakortteliin ilahduttaa varmasti monia; korttelin nykyisiä ja tulevia asukkaita sekä myös muita lähialueiden kuluttaja-asiakkaita, toteaa toimitusjohtaja Jari Puhakka Merimieseläkekassasta.

Uuden Salen pinta-ala on 442 m2 ja se tarjoaa lähialueen asiakkaille kattavat valikoimat laajoin aukioloajoin.

- Sale Kompassi toteutetaan nykyaikaisena, uuden Sale-konseptin mukaisena kauppana. Haluamme tehdä kaupan yhdessä alueen asiakkaiden kanssa ja suunnitella palvelut ja valikoimat niin, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita. Kaupan sijainti erinomainen ja hyvät pysäköintimahdollisuudet ovat tämän kaupan valtti, Junttila kertoo.

Koko Harppuunakortteli lämmitetään ja jäähdytetään maalämpöjärjestelmällä, johon myös uuden kaupan kylmäjärjestelmän lauhde-energia integroidaan. Kaupan lauhdelämmöllä saadaan tehostettua entisestään korttelin energiaomavaraisuutta. Sale Kompassin kylmäjärjestelmänä toimii energiatehokas CO2-laitos, jossa kylmäaineena on ilmastovaikutuksiltaan pienen päästökertoimen hiilidioksidi. Kaikki kylmäkalusteet tulevat ovellisina. Sale Kompassin valaistus toteutetaan nykyaikaisella ja energiapihillä LED-tekniikalla.

Turun Osuuskauppa on investoinut viimeisen vuoden aikana verkoston laajentamiseen ja palvelujen kehittämiseen koko toimialueella. Viime vuonna avattiin uusi S-market Manhattan Turun Pitkämäessä sekä uudistettiin täysin S-market Parainen ja S-market Lieto. Lisäksi jo 12 Turun Osuuskaupan S-marketia on uusittu uuden konseptin mukaisiksi ja loputkin uusitaan seuraavien vuosien aikana. Prisma Myllyssä, Itäharjulla ja Länsikeskuksessa toteutettiin mittavat osastouudistukset hedelmä- ja vihannesosastoilla sekä leipä- ja panimo-osastoilla. Prisma Myllyyn ja Itäharjulle avattiin lisäksi Itsedemon sushibaarit. Käynnissä on myös S-market Wiklund Herkun mittavien laajennus- ja uudistustöiden suunnittelu sekä Food Market Herkun muutos herkuttelijan S-marketiksi.

Turun Osuuskauppa, toimialajohtaja Mikko Junttila

Merimieseläkekassa, toimitusjohtaja Jari Puhakka

Turun Osuuskauppa

TOK on yli 160 000 varsinaissuomalaisen talouden omistama osuuskauppa. Turun Osuuskauppa toimii päivittäis- ja erikoistavarakaupassa, liikennemyymälä-, matkailu- ja ravitsemis- sekä tavaratalokaupassa 20 kunnan alueella Varsinais-Suomessa. Sen tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajatalouksille.

Merimieseläkekassa



Merimieseläkekassa (MEK) on merenkulkijoiden lakisääteinen työeläkevakuuttaja, joka myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä. Tulevaisuuden eläkkeiden rahoitusta Merimieseläkekassa turvaa pitkäjännitteisellä, vastuullisella ja tuottavalla sijoitustoiminnallaan. Noin 1200 miljoonan euron arvoisesta sijoitusomaisuudesta noin kolmannes muodostuu kiinteistöomistuksista. www.merimieselakekassa.fi

Harppuunakortteli on Merimieseläkekassan historian suurin rakennushanke. Turun linnan kupeeseen, aivan kaupungin keskustan tuntumaan nouseva Harppuunakortteli tulee olemaan kahdentoista kerrostalon ekologinen ja kodikas kokonaisuus. Sijainniltaan ainutlaatuinen kortteli on suunniteltu sydämellä ja äärimmäisellä ammattitaidolla. Siitä kertoo esimerkiksi se, että korttelimme on Pohjoismaiden suurin uusiutuvan energian kohde. Talojen noin 500 erikokoista asuntoa tarjoavat valmistuttuaan kodin tuhannelle tyytyväiselle asukkaalle. Lähes hehtaarin kokoinen korttelin sisäpiha on upea keidas.

Lisätietoa: www.harppuunakortteli.fi