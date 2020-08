Turun Messukeskus ja Rajupaja aloittavat yhteistyön

Rajupaja Oy vastaa jatkossa Turun Messukeskus Oy:n näyttely- ja esitystekniikasta ja on mukana suunnittelemassa sekä kehittämässä tapahtumien teknistä toteuttamista. Rajupaja on vuonna 2014 perustettu esitystekniikkaan erikoistunut yritys. Turkulaislähtöinen yritys on kasvanut lyhyessä ajassa yhdeksi maan johtavista alan toimijoista.

–Turun Messukeskuksen yhteistyösopimus on ehdottomasti yksi vuoden 2020 kohokohdistamme. Olemme onnekkaita ja kiitollisia saadessamme näin hyvän uuden yhteistyökumppanin, kertoo Rajupaja Oy:n toimitusjohtaja Jussi Mäkelä. –Uskon että myös sisaryhtiömme Vuokrakaluste sekä video- ja mediatuotantoihin erikoistunut RajuLive tuovat kumppanuuteen molemminpuolista lisäarvoa, Mäkelä jatkaa. –Tämä yhteistyö parantaa merkittävästi valmiuksiamme tarjota asiakkaillemme kilpailukykyisiä ja monipuolisia palveluja tapahtumien toteutukseen. Tulemme tämän kautta olemaan entistä vahvempia tapahtuma-alan toimijoita, Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Marja Pekkanen toteaa. Turun Messukeskuksen tapahtumakalenteri täyttyy vuosittain erilaisista ja erikokoisista tapahtumista, kuten messuista, kokouksista ja yritystilaisuuksista. Pandemia-aikana tilaisuuksia järjestetään AVIn ohjeiden mukaisesti sekä alan turvallisuuskäytäntöjä noudattaen.

