Turun Messut luo karnevalistisen mini-Turun elokuussa

Koko perheen tapahtuma Turun Messut täyttää Turun Messukeskuksen 23.-25. elokuuta. Tapahtuman kantavana teemana on tänä vuonna rikas paikallinen kulttuuri, eli turkulaisuus. Elokuun viimeisenä viikonloppuna Turun Messukeskuksesta tuleekin mini-Turku, kun messuhalleista löytyy mm. alueelle tuttuja paikkoja. Messukeskukseen rakennetaan mm. oma ”Aurajoki” eli kymmenen metriä pitkä vesiallas. Turun Messujen ohjelmaan kuuluvassa Aurajokinaarauksessa 500 ensimmäistä kävijää pääsee jokaisena messupäivänä onkimaan yritysten lahjakortteja mini-Aurajoesta.

Murrekunkku ja -kuninkatar haussa

Turkuseura järjestää messuilla todellisen murrespektaakkelin sunnuntaina 25.8., jolloin on vuorossa mm. murrekilpailu, jossa etsitään parhaita murreosaajia. Haussa on ”murrekunkku” ja ”murrekuninkatar”.

Messuilla järjestettävillä Torikaffeilla yleisö pääsee puolestaan jututtamaan paikallisia julkkiksia ja merkkihenkilöitä. Kahvilassa voi kohdata mm. Turun Murren ja Förin äijän.

Leikkimielinen ja hyvinkin turkumainen messurauha julistetaan A-hallin parvekkeelta avajaispäivänä 23.8. kello 12. Julistuksen lausuu turkulainen monitoimimies Jethro Rostedt.



Virtuaalinen menneisyys ja tulevaisuus

Messujen vetonaulana on Turun Messut 1929 -virtuaalikierros, joka on osa messuilla näkyvää Alvar Aalto -viikkoa. Turun Messut järjestettiin ensimmäisen kerran jo 1929 ja tuolloin messuarkkitehteina toimivat Alvar Aalto ja Erik Bryggman. Yleisö pääsee tutustumaan tähän messujen komeaan historiaan virtuaalilasien avulla. Arkkitehti Eero Lundén joukkoineen on luonut näille messuille puolestaan tulevaisuuden messuja visioivan elämyksen.



Moottorisahajongleerausta, moottorien pärinää ja Turun vahvin -kisa

Moottorisahajonglööri Janne Mustonen jongleeraa käynnissä olevilla moottorisahoilla sekä muilla erikoisilla esineillä. Moottorisahajonglööri yhdistää temppuihinsa niin taikuutta kuin stand up -komiikkaa.

Messujen ulkoalueella jännitetään hurjia ilmalentoja ja haistellaan palavaa kumia, kun freestyle motocross -kuskit tekevät kesällä harjoittelemiaan erittäin vaativia moottoripyörätemppuja.

Kalustoa esittelee tapahtumassa myös Puolustusvoimat. Puolustusvoimien mukana paikalla on myös ikisuosikki Sotilaskoti, jonka teltassa herkutellaan hernekeitolla ja kuuluisilla munkeilla. Nähtävänä on muun muassa raskas raketinheitin, kenttäkanuuna, rannikkojääkärien varustusta, merimiinoja ja miinantorjunnan kalustoa.

Turun vahvin mies ja nainen ratkaistaan messujen voimamieskilpailussa mikäli rohkeita osallistujia ilmoittautuu riittävästi kisaan. Kymmenen ensimmäistä mukaan ilmoittautunutta miestä ja naista ottavan toisistaan mittaa krusifiksissa, jossa painoja kannatellaan kädet suorina vartalon sivuilla. Tempauksen järjestää Suomen Voimalajiliitto.



Lapsille ihana muumikonsertti, parhaat tanssimuuvit ja isoja pomppulinnoja

Lapset ja lapsenmieliset saavat Muumilaakson terveiset Naantalista. Muumiperheen musiikkiretki -esitys toteutetaan interaktiivisena ja se sisältää runsaasti musiikkia. Konsertissa messusunnuntaina muumihahmot esittävät kukin oman lempikappaleensa. Muumiperheen musiikkiretkessä mukana ovat Pikku Myy, Muumipeikko, Nuuskamuikkunen, Muumimamma ja Muumipappa.

Muumien kainaloon pääsee Messukeskuksen C-hallin Muumit torilla -halihetkissä. Muumikonsertin lisäksi lapset ja nuoret pääsevät testaamaan parhaita tanssimuuveja tanssinopettajien johdolla. Liikkeet tehdään tämän hetken hittibiisien tahdissa. Messuilla on myös aikuisille omat tanssikokeilunsa, joissa ohjaajana on mm. Mikko Ahti.

Lapsille riittää puuhaa myös koko messujen ajan ohjelmaan sisältyvässä Pomppulinnamaailmassa.



Retromuotinäytöksissä loikataan 1960-luvulle

Aitoa vintage-muotia 1960-luvulta nähdään Turku Goes Fashion muotinäytöksissä. Muotinäytöksen toteuttaa mallitoimisto Modelpoint.

Messuestradilla ihastellaan myös kansainvälisesti palkitun mentalisti Pete Poskiparran silmänkääntötemppuja.

Loppukesän rytmeihin villitsee myös Samba Carioca, jonka kulkue tanssii läpi messukeskuksen lauantaina 24.8. Suomen turkulaisimmassa tapahtumassa on tietenkin mukana myös laaja kirjo eri alojen yrityksiä, joiden osastoilla shoppaillaan ja bongataan hyviä messulöytöjä.

www.turunmessut.fi

23.-25.8. Avoinna pe-su kello 10-18