Turun musiikkijuhlat haluaa nostaa Jean Sibeliuksen ja Alvar ja Aino Aallon Turkua kansainvälisesti

Turun musiikkijuhlat panostaa entistä vahvemmin kansainväliseen markkinointiin ja haluaa omalta osaltaan vahvistaa Turun kulttuurimatkailullista vetovoimaa. Pandemian aikana käynnistettiin laaja kehitystyö, jonka seurauksena Turun musiikkijuhlat on mukana esimerkiksi Business Finlandin ja Visit Finlandin koordinoimissa kestävän matkailun kehittämisen Sustainable Travel Finland -hankkeissa. Musiikkijuhlat myös jatkaa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisrahoituksella kulttuurimatkailun kehittämishankettaan, joka käynnistettiin juuri ennen pandemiaa vuoden 2019 60-vuotisjuhlavuoden jälkeen. Nämä toimet tähtäävät siihen, että Turun musiikkijuhlat on entistä tunnetumpi tapahtuma kansainvälisesti sekä selvästi yksi Turun kulttuurimatkailumarkkinoinnin kärkiä.

”Turun musiikkijuhlat on ohjelmistoprofiililtaan kansainvälinen ja koemme kansainvälisyyden luontevaksi. Meilläkin, kuten Suomella maana ylipäänsä, on kuitenkin vielä paljon työtä vahvemman kansainvälisen kulttuurimatkailun edistämisessä eli suomeksi sanottuna kansainvälisten matkailijoiden houkuttelemisessa. Kansainvälisen vetovoiman ja kulttuurimatkailun kehittämisen tavoitteet löytyvät myös Turun kaupungin strategiasta, ja päättäjien historialliset kulttuuri-investoinnit eli uusi musiikkitalo, Historian ja tulevaisuuden museo ja Tanssin talo ovat tässä aivan keskeisiä. Samoin kuin majoitus- ja ravintolapalveluiden viime vuosien huima kehitys”, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Turun kannattaa hyödyntää vahvaa kulttuurihistoriallista perinnettään

Työ kansainvälisen markkinoinnin ja houkuttelevuuden eteen on käynnistettävä jo ennen suurhankkeiden valmistumista, ja Turun kannattaa hyödyntää vahvaa kulttuurihistoriallista perinnettään entistä paremmin.

”Turussa on Suomen ainoa Sibelius-museo, joka mielestämme ansaitsee entistä vahvemmin paikkansa Turun kansainvälisessä markkinoinnissa. Onhan Sibelius selvästi tunnetuimpia suomalaisia maailmalla. Aivan kuin Tampere hyödyntää maan ainoaa Muumi-museota ansiokkaasti erityisesti aasialaisten turistien houkuttelussa. Tämä ei ole pois Sibeliuksen Ainolalta tai Hämeenlinnan Sibeliuksen syntymäkodilta sen enempää kuin Muumi-museo on pois Naantalin Muumimaailmalta. Päinvastoin: mitä vahvempi brändi on, sitä enemmän se kiinnostaa.”, toteaa Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Sibeliuksen suhteesta Turkuun on laajasti jo tehtyä tutkimusta, jonka on nyt koonnut musiikkijuhlien kotisivuja varten säveltäjä Lauri Mäntysaari, yhteistyössä Sibelius-museon kokoelmaintendentti Sanna Linjama-Mannermaan kanssa. Koko selvitys on luettavissa Turun musiikkijuhlien kotisivuilla, minkä ohella Turun musiikkijuhlat nostaa Sibelius-museota ja tulee tulevina vuosina säännöllisesti järjestämään konsertteja Sibelius-museon konserteissa.

”Turussa on paljon nähtävää, mutta aivan varmasti Sibeliuksen jalanjäljissä kulkeminen ja Sibelius-museossa vierailu toimivat houkuttimena osalle musiikista ja kulttuurista kiinnostuneista matkailijoista”, toteaa Liisa Ketomäki.

Turun musiikkijuhlat yhteistyössä Paimion parantolan kanssa

Turun musiikkijuhlat on tekemässä samanlaisen noston sivuilleen ja markkinoinnissaan Alvar ja Aino Aallon ympärille. Juuri ovensa yleisölle avannut upea Paimion parantola on yksi Alvar ja Aino Aallon mestariteoksista ja kiinnostaa laajasti matkailijoita. Musiikkijuhlat on tehnyt läheistä yhteistyötä Paimion parantolan kanssa ja saa järjestää parantolan tiloihin ensimmäisenä toimijana konsertin. Siinä kuullaan kansainvälisesti menestynyttä pianisti Paavali Jumppasta, joka tulkitsee arkkitehtuuriteemaisen konsertin perjantaina 12. elokuuta.

”Turun kaupunki on yksi Paimion parantolasäätiön perustajista. Tämän ohella kaikki Aalto-huonekalut valmistetaan yhä Suomessa ja Turun Littoisten tehtaalla, jossa ne on valmistettu vuodesta 1935 eli Artekin perustamisesta lähtien. Toisin sanoen, Aalto-huonekalut lähtevät maailmalle Turusta. Tästä on samoin ilo kertoa kansainvälisesti. Toiveemme on voida järjestää konsertteja ja muita tapahtumia Paimion parantolan kanssa myös tulevina vuosina tämän ensimmäisen historiallisen kesän jälkeen”, sanoo Ketomäki.