Turun musiikkijuhlat julkaisee jo nyt ensi vuoden ohjelmistoa sekä juuri valitun toimitusjohtajan sijaisen

Turun musiikkijuhlien ensi vuoden päätapahtuma on 10.-24. elokuuta 2023. Festivaalin taiteellisena johtajana 2019-2022 toiminut Klaus Mäkelä ei päässyt näkemään kaikkia suunnittelemiaan konsertteja lavalla pandemian takia, joten osa näistä kokonaisuuksista toteutetaan osana ensi vuoden tarjontaa. Pääosin vuoden 2023 ohjelmisto on kuitenkin täynnä uusia avauksia ja konsertteja, joita musiikkijuhlasäätiö on suunnitellut lukuisten taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Seilo Ristimäki

Maanantai 6.2.2023 klo 19:00 Katedraali soi: Tatu Kauppinen & David Munk-Nielsen Vuoden 2022 Turun sellokilpailun voittaja sekä yleisön suosikki Tatu Kauppinen ja Tampereen pianokilpailun 2021 voittaja David Munk-Nielsen konsertoivat yhdessä Katedraali soi -viikon avajaiskonsertissa. Nämä nuoret ja taitavat kilpailuvoittajat ovat aiemminkin työskennelleet yhdessä. Upeassa ja tunnelmallisessa konsertissa on luvassa Mendelssohnin, Kodalyn ja Shostakovichin musiikkia. TAPAHTUMAN TIEDOT: Päivämäärä: 6.2.2023

Kello: 19:00

Paikka: Turun Tuomiokirkko

Nimi: Katedraali soi: Avajaiskonsertti

Taiteilijat: Tatu Kauppinen ja David Munk-Nielsen Ohjelma: Felix Mendelssohn: Sonaatti no. 2 D-duuri, opus 58

Zoltan Kodaly: Adagio

Dmitri Shostakovich: Sonaatti sellolle ja pianolle d-molli, opus 40 Kesto 55 min, ei väliaikaa. Perjantai 10.2.2023 klo 18:00 Irina Björklund ja Haikuja ihmiskunnalle Miten voimme omassa arjessamme antaa panostuksemme planeettamme ja koko ihmiskuntamme tulevaisuuden puolesta? Syyskuussa 2022 ilmestynyt uutuuskirja Haikuja ihmiskunnalle (Viisas Elämä, 2022) on Irina Björklundin vastaus Sir David Attenborough’n silmiä avaavalle teokselle Yksi elämä, yksi planeetta. Teokselle, joka muutti Björklundin elämän ja sai hänet kantamaan oman vastuunsa planeettamme ja ihmiskuntamme puolesta. Konsertissa kuullaan Plant a Seed -ekolevyltä musikaalisia otteita kirjasta sekä rauhan teemaan keskittyviä kappaleita Barely Ann-Mari -levyltä. Konsertin jälkeen klo 20:00 kirjan myynnin ja signeerauksen yhteydessä tekijät Irina Björklund ja Janne Haavistokeskustelevat Turun musiikkijuhlasäätiön puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin kanssa kirjan teemoista konserttitalon lavalla. Yleisöllä on mahdollisuus seurata keskustelua konserttilipulla. Keskustelun kesto on 30 min. Kirjan ja levyn myynnillä tuetaan Suomen Luonnonperintösäätiötä ja istutetaan puita One Tree Planted -järjestön kautta. Barely Ann-Mari -levyn tuotot tukevat puolestaan CMI - Martti Ahtisaari Peace Foundationin kansainvälistä rauhantyötä. TAPAHTUMAN TIEDOT: Päivämäärä: 10.2.2023

Kello: 18:00

Paikka: Turun konserttitalo

Nimi: Irina Björklund ja Haikuja ihmiskunnalle

Taiteilijat: Irina Björklund & The Shubie Brothers Konsertin kesto 2h, 1 väliaika. Sunnuntai 19.3.2023 klo 17:00 Jukka Perko & Virtuosi di Kuhmo – Kaanaanmaa Jukka Perko ja Virtuosi di Kuhmo levyttivät 20-vuotta sitten Turussa Kaanaanmaa-virsialbumin, joka kosketti suomalaisia syvältä ja levy myi jopa kultaa. Nyt nämä vaikuttavat sovitukset soivat jälleen Turun Tuomiokirkossa. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Turun Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön kanssa. TAPAHTUMAN TIEDOT:

Päivämäärä: 19.3.2023

Kello: 17:00

Paikka: Turun Tuomiokirkko

Nimi: Jukka Perkko & Virtuosi di Kuhmo - Kaanaanmaa

Taiteilijat: Jukka Perko & Virtuosi di Kuhmo Ohjelma: 1.Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi lapsosen tie) (P.J. Hannikainen, sov./arr. Pekka Pohjola) 2.Jumala ompi linnamme (trad.: Saksa/ Germany, sov./arr. Pekka Pohjola) 3.Minä vaivainen, vain mato matkamies maan (trad., sov./arr. Esa Onttonen) 4.Nyt maailman ahdistavan (trad., sov./arr. Severi Pyysalo) 5.Sinuhun turvaan Jumala (trad., sov./arr. Jukka Linkola) 6.Mua siipeis suojaan kätke (trad.: Ruotsi/ Sweden, sov./arr. Jukka Linkola) 7.Kaanaanmaa (trad., sov./arr. Severi Pyysalo) 8.Herraa hyvää kiittäkää (Heinrich Albert, sov./arr. Arttu Takalo) 9.Oi, muistatko vielä sen virren (Oskar Merikanto, sov./arr. Pekka Pohjola) Kesto 1h, ei väliaikaa. Liput kaikkiin nyt julkaistuihin konsertteihin tulevat myyntiin keskiviikkona 14. syyskuuta. Jo aiemmin on julkaistu Turun musiikkijuhlien oma joulukonsertti Turun konserttitalossa lauantaina 17. joulukuuta. Tänä jouluna konsertissa esiintyvät sopraano Tuuli Takala ja baritoni Waltteri Torikka yhdessä Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen kanssa. Joulukonsertin amerikkalaishenkiset sovitukset suomalaisista ja ulkomaisista joululauluista on tehnyt Marko Hilpo, joka on myös konsertin kapellimestari ja pianisti. 16. toukokuuta kuullaan brittiläistä Belcea-jousikvartettia Ylösnousemuskappelissa ja heinäkuun 6. päivä kontratenori Franco Fagioli esiintyy Baselin kamariorkesterin kanssa Mozart-ohjelmalla. Fagioli ja Baselin kamariorkesteri julkaisevat yhteisen Mozart-albuminsa. Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtajalle sijainen vuodelle 2023 Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki jää perhevapaalle lokakuun lopussa. Perhevapaan ajaksi säätiön hallitus on valinnut filosofian tohtori Laura Päiviö-Häkämiehen. Päiviö-Häkämies toimii tällä hetkellä kulttuurituotannon yliopettajana Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hän omaa laajat verkostot etenkin Varsinais-Suomessa, mutta myös muualla kotimaassa ja myös kansainvälisesti. Aikaisemmin hän on työskennellyt sivistysjohtajana Mynämäessä, kulttuurijohtajana Kotkassa, toimitusjohtajana Kotkan Meripäivät Oy:ssä, pääsihteerinä The Tall Ships’ Races -tapahtumassa, pääsihteerinä kansainvälisessä järjestössä ja projektipäällikkönä monissa kansainvälisissä hankkeissa. ”Turun musiikkijuhlat on organisaationa nyt kiinnostavassa kehitysvaiheessa. Olemme iloisia saadessamme Lauran ensi vuodeksi johtamaan dynaamista tiimiä ja toteuttamaan strategiaamme kanssamme”, hallituksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén ja varapuheenjohtaja Laura Rantanen toteavat. Puheenjohtajisto kertoo Päiviö-Häkämiehen vahvuuksia hakuprosessissa olleen esihenkilökokemus, verkostot, taloushallinnon osaaminen sekä tausta kehittämistyöstä ja kansainvälistymisestä. Hallitus oli päätöksessään yksimielinen. *** Lisätiedot ja haastattelupyynnöt toimitusjohtajan sijaisen hakuun liittyen: Turun musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén, puh: 0505132051, sähköposti saara-sofia.siren@eduskunta.fi *** Turun musiikkijuhlien lipunmyynnistä vastaa lippu.fi sekä Lippupisteen täyden palvelun myyntipisteet (Turussa Stockmann, K-Citymarket Ravattula ja Skanssi sekä Itäharjun, Länsikeskuksen ja Tampereentien Prismat), R-kioskit sekä Kauppatorin Monitori. Lippupisteen myyntipalvelu ja ostamisen neuvonta:

MA-LA klo 9-19

+358 (0)600 900 900 (2€/alk.min+mpm/pvm) KAUPPATORIN MONITORI MA-PE klo 9-18 ja LA klo 10-15

Aurakatu 8 | KOP-kolmio, 20100 Turku

https://www.turku.fi/monitori Monitorin matkailuneuvonnassa maksutapoina toimivat maksukortti, käteinen, lahjakortit sekä Tyky-ranneke. Muut maksutavat, kuten Smartum ja Virikesetelit, toimivat Lippupisteen täyden palvelun myyntipisteissä. ***

