Turun musiikkijuhlat julkaisee lisää konsertteja

Hiljaisuuden musiikkia Sibelius-museossa

Turun musiikkijuhlat haluaa nostaa Sibelius-museon näkyvyyttä kansainvälisesti ja nostaa ylipäänsä Sibeliuksen merkitystä myös Turun kulttuurihistoriassa. Festivaali tulee vuosittain järjestämään konsertteja museon upeissa tiloissa ja ensi kesänä ohjelmassa on Klaus Mäkelän alun perin vuodelle 2020 suunnittelema ohjelmistokokonaisuus, joita tulkitsevat mm. tuoreimmat Turun sellokilpailun ja Tampereen pianokilpailun voittajat. Uutena kokonaisuutena on myös esimerkiksi naissäveltäjille kokonaan omistettu konsertti, jonka tulkitsevat Bravade-nokkahuilukvartetti. Myös Johanna Oraksen kotikonsertit tekevät paluun.

Hiljaisuus 14.8.2023 klo 18 Sibelius-museo

Voiko sävellys olla pelkkää taukoa? Kysymystä pohditaan Klaus Mäkelän vuodelle 2020 suunnittelemassa Hiljaisuus-konsertissa, joka vihdoin kuullaan osana elokuun 2023 festivaalia. Vastauksia antavat Erwin Schulhoff vuonna 1919 valmistuneen jazz-vaikutteisen Fünf Pittoresken -sarjan osassa "In futurum" sekä kaikkien aikojen tunnetuimman taukosävellyksen 4'33" luoja John Cage. Sodan kauhean hiljaisuuden koki Olivier Messiaen, jonka vaikuttava kamarimusiikkiteos Aikojen lopun kvartetto syntyi ja kantaesitettiin natsien vankileirillä Puolan Görlitzissä tammikuussa 1941.

Tuulia Ylönen, klarinetti

Essi Höglund, viulu

Tatu Kauppinen, sello

David Munk-Nielsen, piano

Ohjelma:

Erwin Schulhoff: 5 Pittoresken, op. 31

Munk-Nielsen

John Cage: 4`33”:

Munk-Nielsen, Kauppinen, Höglund, Ylönen

Olivier Messiaen: Quatuor pour la fin du temps (“Aikojen lopun kvartetto”)

Munk-Nielsen, Kauppinen, Höglund, Ylönen

Naissäveltäjien vuosisadat 14.8.2023 klo 13 Turun Tuomiokirkko

Bravade-nokkahuilukvartetti vie kuulijansa näissäveltäjien matkassa keskiaikaisista luostareista aina nykyaikaan. Renessanssinokkahuiluihin erikoistuneen kvartetin ydinohjelmistoa lähestytään säveltävien naisten näkökulmasta, kun Hildegard Bingeniläisen lisäksi tutustutaan Vittoria Aleottin ja Maddalena Casulanan musiikkiin. Ohjelmassa kuullaan myös aikamme naissäveltäjien kuten suomalaisen Lotta Wennäkosken sekä kreikkalaisen Calliope Tsoupakin säveltämät teokset nokkahuilukvartetille. Konserttikokonaisuutta täydentää myös toisen kreikkalaisen nykysäveltäjän Marianthi Papalexandri-Alexandrin koskettava teos Still Life, joka käsittelee toisen maailmansodan aikaisia holokaustin kauhuja.

Bravade-nokkahuilukvartetti:

Pauliina Fred

Sunniva Fagerlund

Hanna Haapamäki

Hanna Paatelma

Ohjelma:

Hildegard von Bingen (1098-1179): Antiphonae

Anon. Daphne (1500-luku, Englanti)

Vittoria Aleotti (n. 1574-1646): Io v´amo vita mia

(kokoelmasta Ghirlanda de madrigal, Venezia 1593)

Maddalena Casulana (n. 1540-1590): O notte o cielo o mare

(kokoelmasta Il secondo libro de madrigali a quattro voci, Venezia 1570)

Nicola Termölen (1979): Wanzenwanderung

Vittoria Aleotti (n. 1574-1646): Baciai per haver vita

(kokoelmasta Ghirlanda de madrigal, Venezia 1593)

Lotta Wennäkoski (1970-): Meeli (1998)

Anon. The Dark is my Delight (1500-luku, Englanti)

Nicola Termölen (1979): Eisvögel (2004)

Anon. Trotto (1300-luku, Italia)

Francesca Caccini (1587-n. 1640): S’io men vo

(kokoelmasta (Il primo libro delle musiche a una e due voci, Firen-ze, 1618)

Vittoria Aleotti (n. 1574-1646): T’amo mia vita

(kokoelmasta Ghirlanda de madrigal, Venezia 1593)

Calliope Tsoupaki (1963-): Aerinon (1996)

Trad. Ruotsi: Polska efter Leisme per (sov. Hanna Paatelma)

Marianthi Papalexandri-Alexandri (1974-): Still Life (2003)

Trad. Suomi: Orvon huokaus (sov. Ulla Sipola)

Johanna Oraksen suositut kotikonsertit tekevät paluun 2023 kesällä

Yleisön pyynnöstä toteutetaan jälleen kaksi kotikonserttia taiteilija Johanna Oraksen ateljeessa Koskella. Esiintyjinä on lauluyhtye Kuvaja.

Su 20.8.2023

klo 12:00 ja 15:00

Ateljee Johanna Oras, Koski TL

Kuvaja on syksyllä 2017 perustettu viisihenkinen lauluyhtye, jonka taiteellisen toiminnan ytimessä on ajatus musiikin hoitavasta voimasta. Syvien tekstien ja rehellisten tulkintojen kautta Kuvaja peilaa musiikillaan ihmi-syyttä - sen syviä uurteita ja herkkiä hymyjä. Yhtyeen ensikonsertti ”Peili” kuultiin Hakasalmen huvilassa Helsin-gissä lokakuussa 2018. Vuonna 2019 yhtye sijoittui Tampereen kansainvälisessä yhtyelaulukilpailussa parhaana suomalaisena yhtyeenä kilpailun kolmanneksi. Yhtye julkaisi ensimmäisen EP:nsä sekä pitkäsoittonsa vuonna 2021 ja vuonna 2022 se konsertoi yhteiskonserteilla tanskalaisen lauluyhtye SØNKin kanssa sekä suomalaisten kuorojen

Syli on lauluyhtye Kuvajan konsertti, jossa pohditaan läheisyyden ja turvan kokemusta - mihin nojaamme ja miksi? Sylistä repeydytään irti, syliin kaivataan ja sylissä ollaan. Taidokas laulu ja valoisa esiintyminen tarjoavat kuulijalleen unohtumattoman hetken, sylin, arjen kiireiden keskellä.

Konsertti koostuu koti- ja ulkomaisista populaarimusiikin helmistä varta vasten Kuvajalle sovitettuna ja käännet-tynä.

Kuvajassa laulavat Anni-Kaisa Haukka, Anna Gallon, Laura Vallenius, Joona Vallenius ja Aleksi Vasko

Turun musiikkijuhlien perinteinen juhlamessu pidetään sunnuntaina 13.8.2023 klo 19 Turun Tuomikirkossa

Messu on osa laajaa ja jo pitkään jatkunutta yhteistyötä Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Myös juhlamessun ohjelmiston teosten kokonaisuuden on alun perin suunnitellut kapellimestari Klaus Mäkelä, vuodelle 2020.

JUHLAMESSU

Ville Urponen, urut

Tatu Kauppinen, sello

David Munk-Nielsen, piano

ALKUMUSIIKKI: Peteris Vasks: Musique du soir

Kauppinen, Urponen

VASTAUSMUSIIKKI: Jean Sibelius: Cantique op. 77 nro 1

Kauppinen, Munk-Nielsen

EHTOOLLISMUSIIKKI: Lili Boulanger: Nocturne

Kauppinen, Munk-Nielsen

