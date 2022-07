Turun musiikkijuhlat mukana SHIFT Business Festivalilla

Toimialarajat ylittävä yhteistyö on innovaatioiden polttoainetta

Turun musiikkijuhlat ja SHIFT Business Festival jakavat monia yhteisiä arvoja. Tällaisia arvoja ovat esimerkiksi kansainvälistyminen, edelläkävijyys ja vahvat yhteistyöt. Tänä vuonna Turun musiikkijuhlat ja SHIFT Business Festival päättivät yhdistää voimansa, jonka myötä TMJ tuo Ilkka Arola Sound Tagine Duon esiintymään SHIFT:in avajaisiin.

”Olemme koko pandemian ajan ja sen jälkeen halunneet käyttää aikaa innovointiin ja uusien kumppanuuksien ja tuotteiden miettimiseen. Yhteistyö paikallisen bisnesfestivaalin kanssa on siis mitä luontevin tapa laajentaa yhteistyökenttäämme ja tehdä tapahtumastamme entistä lähestyttävämpi uusillekin yleisöille. Meillä on samat tavoitteet: tehdä Turusta kiinnostava ideoiden ja luovuuden keskus, joka näkyy ja kuuluu Suomen rajojen ulkopuolelle. Toivotamme Shiftille paljon menestystä ja haluamme ehdottomasti syventää yhteistyötä tulevaisuudessa.”, sanoo Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

SHIFT Business Festival kokoaa yhteen kasvuhakuiset yritykset suuntaamaan katseensa tulevaisuuteen. SHIFT tarjoaa näkemyksiä, verkostoja ja työkaluja edelläkävijyyteen tähtääville yrityksille. Tänä vuonna SHIFT Business Festivalin kaksi vahvaa teemaa ovat johtajuus digitalisoituneessa maailmassa sekä ilmastonmuutos ja teknologia. Nopeat muutokset, joita koko maailma on kokenut viime vuosina, ovat nostaneet johtamisen ja muutoksenhallinnan merkityksen etualalle.

"Toimialarajat ylittävä yhteistyö on innovaatioiden polttoainetta. Siksi SHIFTissä laadukas taideohjelma on tärkeä osa festivaalia ja kävijäkokemusta, ja on erityisen hienoa tehdä yhteistyötä paikallisen, kansainvälisesti tunnetun musiikkitapahtuman kanssa", sanoo SHIFT Business Festivalin toimitusjohtaja Jutta Ruusunen.

SHIFT Business Festivalin avajaisissa vastustamattoman tarttuvia grooveja

”Tällaiset yhteistyöt ovat erittäin tärkeitä alamme ja alueemme toimijoille. SHIFT Business Festival on edelläkävijä, aivan kuten Turun musiikkijuhlatkin. Ilkka Arola Sound Tagine Duo vastaa myös tähän edelläkävijyyden arvoon mielikuvituksellisella, poikkeuksellisella ja tarttuvalla musiikillaan”, kertoo Turun musiikkijuhlien myynti- ja markkinointipäällikkö Eveliina Salminen.

Ilkka Arola Sound Tagine soittaa elämyksellistä musiikkia, joka on täynnä tunnetta ja vastustamattoman tarttuvia grooveja. Mielikuvitustaan ja maailman kiehtovia ääniä tutkiskeleva Ilkka Arola kirjoittaa vahvaa visuaalista musiikkia, joka vie kuulijat tutkimusmatkalle erilaisiin paikkoihin. Uusimalla albumillaan Blue & Golden (Flame Jazz Records 2022) Ilkka Arola Sound Tagine jatkaa perinteisten akustisten soittimiensa soinnista nauttimista, mutta maustaa sekoitusta myös omaksumalla turkkilaisen psykedelian ja Lähi-Idän tanssilattiamusiikin elektronisia ääniä.

SHIFT Business Festivalin avajaisia vietetään 24.8.2022 kello 10:30 alkaen. Ilkka Arola Sound Tagine Duo esiintyy heti Jutta Ruususen avajaispuheen jälkeen päälavalla.