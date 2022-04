Turun musiikkijuhlat vie musiikin Paimion parantolaan

Turun sellokilpailut siirtyvät loppukesään 21.1.2022 14:05:00 EET | Tiedote

Turun sellokilpailut siirretään helmikuulta loppukesään. Uusi ajankohta on 26.8.–2.9.2022. Syynä on jatkuva koronavirustilanne. Lounais-Suomen AVI:n yleisötilaisuusrajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa 29.1. asti. Tällä hetkellä yleisötilaisuudet on kielletty. Kilpailun järjestämisen kannalta päätös siirtämisestä on tehtävä kuitenkin nyt, alle kuukausi ennen kilpailun suunniteltua alkamisajankohtaa. Lisäksi yleisön mukana oleminen on kilpailun järjestämiselle ensiarvoisen tärkeää. Tästä syystä kilpailua ei suunnitella toteutettavaksi ilman yleisöä striimaustoteutuksena. ”Kilpailun siirtäminen on tietysti ikävää, mutta olemme iloisia ja kiitollisia kaikille yhteistyökumppaneillemme siitä, että uusi ajankohta pystyttiin löytämään. Kilpailijat pääsevät nyt rauhassa valmistautumaan”, toteaa Turun sellokilpailujen kilpailutoimikunnan puheenjohtaja Erkki Lahesmaa. Lisätietoja: Liisa Ketomäki, kilpailusihteeri, Turun sellokilpailut 040 740 6200, liisa.ketomaki@tmj.fi Erkki Lahesmaa, kilpai