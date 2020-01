Turun Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokasasettelu alkaa – nyt on aika edistää uusia paikallistoiveita

Nuorten liikkumisen mahdollistavat Ässäkentät, arjen kiireitä helpottava ruoan verkkokauppa, hävikkiä vähentävät punalapputuotteet ja laaja palveluvalikoima olivat ennen vain toiveita. Osuuskauppojen ja asiakasomistajien yhteistyöllä nämä toiveet ovat jo toteutuneet tuoden helpotusta monen varsinaissuomalaisenkin arkeen. Mitä muuta osuuskaupan jäsenet odottavat omalta kaupaltaan?

Pian on taas aika yhdessä valita Turun Osuuskaupalle uusi edustajisto edistämään uusia paikallistoiveita. Edustajisto on osuuskaupassa ylin päättävä elin ja se huolehtii muun muassa siitä, että palveluja ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaan. Edustajiston vaalien ehdokasasettelu alkaa 20.1.2020.

- Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan ammattilaisia tai poliitikkoja. Tärkeintä on intohimo oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa kautta tekemässä Varsinais-Suomesta ja koko Suomesta parempaa paikkaa elää, Turun Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen summaa.

Paikallistoiveita kysytään ehdokkailta ehdokasasettelun yhteydessä, ja ne voivat liittyä esimerkiksi kauppaan, ravintoloihin, palveluihin tai kaupunkikulttuuriin. Paikallistoiveet näkyvät mm. vaalikoneessa vaalien äänestysaikana, ja ne antavat äänestäjille tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan ehdokkaat osuuskauppaa kehittäisivät.

Myös asiakasomistajat voivat jättää omia paikallistoiveitaan osoitteessa osuuskauppavaalit.fi/turunosuuskauppa.

Jäsenellä on todellista valtaa

S-ryhmän alueosuuskaupat ovat jäsentensä omistamia yrityksiä, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Jäseniä osuuskaupoissa edustaa edustajisto, joka valitaan vaaleilla osuuskaupan jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs vuosi.



Edustajisto muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tyypillisesti edustajiston jäsenistä. Hallintoneuvosto mm. vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Turun Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokasasettelu alkaa 20.1.2020 ja jatkuu aina 3.2.2020 saakka. Osuuskaupan vaaleissa voi olla ehdokkaana jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. Osuuskaupan vaalisivuille osuuskauppavaalit.fi/turunosuuskauppa on koottu helpot ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Turun Osuuskaupan vaalien äänestysaika on 16.-31.3.2020. Osuuskaupan edustajistoon valitaan yhteensä 60 jäsentä.



Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet.



Lisätietoja:

Turun Osuuskauppa, hallintoneuvoston puheenjohtaja Mika Rantanen, puh. 0400 260 419, mika.rantanen@sok.fi

Turun Osuuskauppa, asiakkuuspäällikkö Jaana Evesti, puh. 010 764 4051, jaana.evesti@sok.fi