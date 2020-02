Turun Osuuskaupan vuosi 2019: Merkittävät investoinnit maakuntaan jatkuivat

- Investoinnit maakuntaan 36,6 M€

- Liikevaihto 599,2 M€

- Tulos ilman kertaluonteisia eriä 5,4 M€

- Asiakasomistajille Bonusta 20,1 M€

- Asiakasomistajia vuoden 2019 lopussa 160 915

- Henkilöstöä 2 228 vuoden 2019 lopussa

- Vuonna 2019 Turun Osuuskauppa jatkoi mittavia investointeja Varsinais-Suomessa ja investoinnit kohosivat lähes 37 miljoonaan euroon. Merkittävimpiä ovat uusi Prisma Piispanristi, täydellisesti saneerattu Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone sekä laajennettu ja uusittu Original Sokos Hotel Wiklund ja Wiklundin uudet ravintolat. Vahva investointitahti näkyi tuloskehityksessä ja odotetusti tulos jäi edellisvuodesta. Uudistuksilla kuitenkin rakennamme ja luomme kestävän pohjan kilpailukykyiselle liiketoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen ja samalla asiakasomistajat pääsevät nauttimaan entistä paremmista palveluista, sanoo Turun Osuuskaupan toimitusjohtaja Antti Heikkinen.

Turun Osuuskaupan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 5,4 miljoonaa euroa (ed.v. 11,3 M€). Vakavaraisuus on edelleen vahva, 46,8 prosenttia (edv. 47 %).

Liikevaihto

Turun Osuuskaupan liikevaihto oli 599,2 miljoonaa euroa vuonna 2019 (ed.v. 595,4 M€) ja kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttia.

2019 2018 +/- % ed.v. Market toimiala 436,6 426,5 +2,4 Sokos-tavaratalot 21,8 24,0 -9,1 Matkailu- ja ravitsemistoimiala 41,2 40,6 +1,4 Liikennemyymälätoimiala 95,1 99,1 -4,0 Muu liikevaihto 4,6 5,3 -13,4 Yhteensä 599,2 595,4 +0,6

Market-toimialan liikevaihto oli 436,6 miljoonaa euroa (ed.v. 426,5 M€) ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,4 prosenttia. Toimipaikkojen uudistukset sekä valikoimien ja palvelujen kehittäminen vaikuttivat liikevaihdon kasvuun, vaikka verkostosta puuttui ensimmäiset neljä kuukautta Prisma Piispanristi, joka valmistui huhtikuussa.

Tavaratalokaupan liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (ed.v. 24,0 M€) ja se laski edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 prosenttia. Myynti laski erityisesti Sokos Wiklundilla, jossa oli käynnissä merkittävät kiinteistön uudistustyöt. Lisäksi keskusta-alueen uudistukset toivat haasteita liiketoimintaan.

Matkailu- ja ravitsemistoimialan liikevaihto oli 41,2 miljoonaa euroa (ed.v. 40,6 M€), jossa oli kasvua edellisvuoteen 1,4 prosenttia. Majoituskaupan liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia huolimatta siitä, että Original Sokos Hotel Hamburger Börsin liiketoiminta päättyi keväällä. Yli vuoden remontissa ollut Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone sekä laajennettu ja uudistettu Original Sokos Hotel Wiklund avattiin keväällä täydentämään hotellitarjontaa. Ravintolakaupan liikevaihto laski noin yhden prosentin. Liikevaihdon laskuun vaikutti merkittävästi Original Hotel Hamburger Börsin ravintoloiden sulkeminen keväällä sekä keskusta-alueen rakennustyöt.

Liikennemyymälätoimialan liikevaihto oli 95,1 miljoonaa euroa (ed.v. 99,1 M€), jossa oli laskua edellisvuoteen 4,0 prosenttia. Liikevaihtoa laskivat polttonesteiden myynnin volyymin negatiivinen kehitys sekä ABC Auranlaakson sulkeminen.

Investoinnit

Vuoden 2019 investoinnit maakuntaan olivat yhteensä 36,6 miljoonaa euroa (ed.v. 51,2 M€), joka oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta (ed.v. 8,6 %).

Marketkaupassa investointien painopiste oli verkoston uudistamisessa. Uusi Prisma Piispanristi ja sen yhteydessä toimiva kahvila Presso sekä Sale Rymättylä avattiin huhtikuussa. Lisäksi toukokuussa avattiin uusi S-market Piikkiö ja kesäkuussa uudistettu S-market Naantali.

Original Sokos Hotel Wiklund sekä Wiklundin yhteydessä toimivat ravintolat Trattoria ja VENN avattiin maaliskuussa. Odotettu Wiklundin kattobaari, Walo Rooftop Bar, aukesi vapuksi ja on saavuttanut huikean suosion niin kaupunkilaisten kuin matkailijoidenkin keskuudessa. Lisäksi Wiklundin kokous- ja tapahtumatilat valmistuivat viime keväänä. Viime vuonna avattiin yli vuoden vuoden remontissa ollut Solo Sokos Hotel Turun Seurahuone sekä ravintola Gunnar Eatery & Bar.

Investoinnit jatkuvat merkittävinä kuluvana vuonna ja kohonnevat noin 30 miljoonaan euroon. Huhtikuussa avataan Turun Pitkämäkeen uusi S-market Manhattan, kesällä valmistuu S-market Paraisten uudistus ja uudistunut S-market Lieto on valmis jouluun mennessä. Lisäksi keväällä aloitetaan S-markettien konseptiuudistus ja kaikki S-marketit päivittyvät ilmeen mukaisiksi seuraavan kahden vuoden aikana. Marketkaupassa laajennetaan myös ruoan verkkokauppaa ja useita verkkokaupan noutopisteitä avataan tämän vuoden aikana. Vuonna 2018 aloitetut Original Sokos Hotel Kupittaan rakentamistyöt saadaan keväällä päätökseen ja uusi hotelli ravintoloineen avataan toukokuussa. Myös Radisson Blu Marina Palacen laajennussuunnitelmat etenevät kevään aikana. Wiklundin korttelin uudistus- ja kehitystyöt jatkuvat edelleen vuoden 2020 aikana. Kevään aikana avataan lisäksi kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion Kauppakeskus Myllyyn nykyisen Sokoksen tilalle.

Asiakasomistajuus

Turun Osuuskauppaan liittyi vuoden aikana 6 852 uutta asiakasomistajaa (ed.v. 7 622). Asiakasomistajamäärä vuoden lopussa oli 160 915(ed.v. 157 590). Toimialueen kotitalouksista Turun Osuuskaupan asiakasomistajia oli vuodenvaihteessa 66,9 prosenttia (ed.v. 66,7 %).

Viime vuonna Turun Osuuskaupan asiakasomistajat saivat Bonusta 20,1 miljoonaa euroa (ed.v. 18,9 M€). Lisäksi maksettiin 10 prosentin korko täyteen maksetulle osuusmaksulle, yhteensä 1,5 miljoonaa euroa (ed.v. 1,5 M€) sekä maksutapaetua 0,5 miljoonaa euroa (ed.v. 0,5 M€). Yhteensä asiakasomistajat saivat rahana maksettavia etuja noin 22 miljoonaa euroa.

Hyvien palveluiden ja etujen lisäksi asiakasomistajille tarjotaan yhä enemmän tietoa ja valinnanmahdollisuuksia vaikuttaa omaan ja koko yhteisönsä elämään. Tämän ytimessä on S-mobiili ja sovelluksesta löytyvä Omat ostot -palvelu hiilijalanjälki- ja kotimaisuuslaskureineen. S-Pankin ja S-ryhmän palvelut yhdistävästä S-mobiili-sovelluksella on Suomessa jo yli miljoona käyttäjää ja vuoden 2019 lopussa 89 prosenttia kaikista kirjautumisista S-Pankin sähköisiin palveluihin tapahtui S-mobiilissa. Turun Osuuskaupan alueella 31,4 prosenttia S-Pankin asiakkaista on ottanut S-mobiilin käyttöönsä.

Asiakasomistajat pääsevät myös konkreettisesti vaikuttamaan oman osuuskauppansa toimintaan, kun osuuskaupalle valitaan vaaleilla uusi edustajisto. Äänestysaika edustajistovaaleissa on 16.-31.3.2020.

Henkilöstö

Turun Osuuskauppa on yksi Varsinais-Suomen suurimmista työllistäjistä ja henkilöstön määrä oli vuoden 2019 lopussa 2 228 henkilöä (ed.v. 2 235). Kesällä 2020 Turun Osuuskauppaa työllistää noin 300 nuorta sekä noin 300 Tutustu ja tienaa -harjoittelijaa.

Näkymät vuodelle 2020

Suomen talouteen vaikuttaa maailmantalouden megatrendit. Maailmalta lähtenyt talouden epävarmuus hidasti myös Suomen talouskasvun ja maailmantalouden sekä euroalueen kasvun hidastuminen näkyy Suomen talouden kehityksessä myös kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvu hiipuu 1,0 prosenttiin vuonna 2020, kun sen arvioidaan kasvaneen vuonna 2019 vielä 1,6 prosenttia. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena vuonna 2020. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvavat ansiotason nousun ja korkeana pysyttelevän työllisyyden vuoksi.

Turun Osuuskaupassa marketkaupan liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2020. Erityisesti S-market Manhattanin avaaminen keväällä 2020 vaikuttaa myönteisesti liikevaihdon kasvuun. Majoitus- ja ravitsemistoimialan arvioidaan kasvavan edellisvuodesta. Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa keväällä 2020 avattava Original Sokos Hotel Kupittaa. Lisäksi keväällä 2019 avatut Solo Sokos Hotel Seurahuone ja Original Sokos Hotel Wiklundin ravintoloineen ovat toiminnassa täyden vuoden.

Turun Osuuskaupan liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen ennakoidaan kasvavan vuonna 2020 hieman edellisvuodesta.

Tiedotteessa ilmoitetut luvut ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Antti Heikkinen, puh. 010 764 4003