Turun Osuuskauppa jatkaa toimintansa sopeuttamista

Wiklund Turun keskustassa palvelee supistetuin aukioloin 20.3.2020 15:47:11 EET | Tiedote

Wiklund-keskus Turun keskustassa palvelee maanantaista 23.3.2020 alkaen rajoitetuin aukioloajoin. COVID-19-koronavirusepidemia on vähentänyt asiakasmääriä merkittävästi. Haastavasta tilanteesta johtuen resursseja pyritään keskittämään suomalaisten arjen kannalta tärkeimpiin toimintoihin. Laajimmat aukioloajat pyritään pitämään siellä, missä asiakkaita on eniten. Wiklund-keskuksen ja Sokos Wiklundin aukioloajat 23.3.2020 alkaen. - ma-pe 9-18 - la 10-16 - su 12-16 S-market Wiklund Herkku palvelee edelleen normaalein aukioloin. Wiklund-keskuksen ollessa suljettuna -1. kerrokseen pääsee Kauppiaskadulta S-Marketin sisäänkäynnistä, Valopihan kautta sekä parkkihallin sisäänkäynnistä. Samanaikaisesti Wiklundin 2. kerroksessa sijaitseva ravintola VENN suljetaan toistaiseksi. Ravintola Rapido on suljettu jo aiemmin, mutta Rapidon burgerit voi tilata Foodoran kautta haluamaansa paikkaan. Original Sokos Hotel Wiklund, ravintola Trattoria, Coffee House ja Walo Rooftop Bar ovat edelleen avoinna. Aja