Turun seudun kiinteistömarkkinat: Tuotannollisten kiinteistöjen vuokra- ja sijoituskysyntä vahvaa Turussa

Jyväskylän seudun kiinteistökauppavolyymi nousi ennätyslukemiin 21.2.2022 13:00:00 EET | Tiedote

Jyväskylän kiinteistökauppamarkkinoilla tehtailtiin viime vuonna uusi ennätysvolyymi, kun merkittäviä kiinteistökauppoja solmittiin jopa 700 miljoonalla eurolla. Asuntorakentaminen on aktiivista, kun taas toimisto- ja liiketilojen rakentamisvolyymit ovat pieniä. Toimistojen vajaakäyttö on kasvanut, mutta paikalliset asiantuntijat uskovat tilanteen paranevan, ja vuokratasot ovat pysyneet tasaisina. Asunnoissa ja keskustan liiketiloissa vuokrien laskutrendi on jatkunut.