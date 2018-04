Turun seutu näyttää mallia muulle Suomelle

Uudenlainen verkostoyliopisto FITech on auttanut tehokkaasti alueen osaajapulasta kärsiviä yrityksiä.

Varsinais-Suomen talous ja teollisuus kääntyivät nopeaan kasvuun huonojen vuosien jälkeen. Tekniikan alan osaajapulasta uhkasi tulla pullonkaula yritysten kasvulle Turun seudulla. Ratkaisuja oli saatava pian ja Varsinais-Suomessa kokeiltiin jotain uutta.

Seitsemän suomalaista tekniikan alan yliopistoa, Tekniikan akateemiset TEK ja Teknologiateollisuus perustivat uudenlaisen verkostoyliopiston, jonka tavoitteena on saada vuosittain Lounais-Suomeen sijoittumaan 400–450 diplomi-insinööriä. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana FITech, eli Finnish Institute of Technology, tuotti 117 lopputyötä Varsinais-Suomen yrityksiin.

– FITech on rohkaiseva esimerkki siitä, miten koulutustarjontaa voidaan lisätä kasvualueella nopeasti ilman kallista ja hitaasti rakennettavaa koulutus- ja tutkimusinfrastruktuuria. Uusien seinien rakentamisen sijaan avattiin opintosisältöjä ja hyödynnettiin digitaalisuuden mahdollisuuksia, kuten verkko-opintoja, sanoo toiminnanjohtaja Jari Jokinen TEKistä.

Toinen nopeasti pureva keino osaajapulaan on työttömien ammattilaisten saaminen alan töihin.

– Suomessa on noin 2500 työtöntä diplomi-insinööriä. Hallituksen esitys työttömyysturvalain muuttamisesta parantaisi myös heidän mahdollisuuksiaan uudistaa osaamistaan työttömyysaikana. Esitys, jonka mukaan 25 vuotta täyttäneellä työnhakijalla olisi oikeus opiskella enintään kuusi kuukautta työttömyysetuutta menettämättä, on erittäin tervetullut, Jokinen kiittelee.

Bubjettiriihessä satsattava tutkimukseen ja tuotekehitykseen

TEKin hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström vaatii hallitukselta panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

– Korkean teknologian tuotteiden valmistus vetää Varsinais-Suomen kasvua ja se on menestysresepti koko Suomelle. Jotta kasvu voi jatkua ja vahvistua, on viimein tehtävä satsauksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Ne ovat ehdoton edellytys uutta luovien keksintöjen syntymiselle. Suomi kuuluu nyt niihin harvoihin OECD-maihin, joissa t&k-panosten reaalinen arvo on laskenut jo pitkään. Hallituksen kehysriihessä asiaan ei tullut parannusta, budjettiriihessä on syytä tehdä korjausliike. Tarvitaan 150–200 miljoonan euron lisäpanostus, Matikainen-Kallström sanoo.

– Yliopistojen rahoitus on tällä hallituskaudella jäädytetty säästösyistä. Toivon hallitukselta päätöstä palauttaa yliopistojen rahoitus indeksin mukaiseksi.

Jari Jokinen ja Marjo Matikainen-Kallström puhuivat Tekniikan akateemiset TEKin valtuuston kokouksessa Turussa 26.-27.4.