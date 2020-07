Turun vuokrat nousevat tasaisesti – nousu nopeinta lähiöissä

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraoven kanssa tekemän vuokramarkkinakatsauksen mukaan Turun vuokratason nousu on maan nopeimpien joukossa. Vuodessa vuokrataso on noussut 1,6 prosenttia.

Erityisesti yksiöiden vuokrat ovat kasvaneet nopeasti. Yksiöiden vuokratason kasvuvauhti on ollut nopein sekä yhden (+2,2 %) että viiden (+9,8 %) vuoden tarkastelussa. Seuraavaksi nopeinta kehitys on ollut kaksioissa. Hitaimmin ovat kasvaneet kolmioiden ja isompien asuntojen vuokrat. Turussa keskineliövuokra on 14,23 €/m², joka on noin euron Tampereen tasoa alempi. Turussa vuokra-asuminen on suosituin asumismuoto.

”Turun seudun talous- ja työllisyyskehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Telakkateollisuuden uudella tulemisella on ollut iso merkitys. Talouden veto heijastuu myös kasvulukuihin. Turun väkiluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 7000 asukkaalla ja kasvun ennustetaan jatkuvan. Suuret kaupunkikehityshankkeet luovat hyvät edellytykset kasvun jatkumiselle. Riskin taas muodostaa erityisesti koronataantuman vaikutukset meriteollisuuteen,” toteaa Ville Valkonen, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö.

Turku jaetaan tilastokeskuksen tarkastelussa neliöhintojen perusteella kolmeen kalleusalueeseen. Erot sekä vuokratasossa että vuokrien kehityksessä ovat ensimmäisen ja toisen alueen välillä pieniä. Sen sijaan Turku 3 -alue, joka käsittää lähiöitä, erottuu selkeästi omaksi alueekseen muusta vuokramarkkinasta. Vuokrataso (12,61 €/m²) on selkeästi alhaisempi. Suhteellisesti vuokrien kasvu on kuitenkin viime vuosina ollut nopeinta Turun kolmosalueella eli lähiöissä.

Korona ei vaikuttanut vuokramarkkinoihin juurikaan. 2020 ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden kokonaisvuokran mediaani oli 583 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 520–645 euroa.

”Vuokrataso määrittyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Turussa kysyntä on todennäköisesti jatkossakin kovaa, kunhan meriteollisuusklusterille ei käy koronan kourissa huonosti. Suuren kysynnän takia asuntotarjonnan lisääminen on ensiarvoisen tärkeää. Kaavoitusta pitää nopeuttaa ja maata tarjota rakentamiseen, jos vuokratason nousua tahdotaan hillitä. Myöskään hoitokuluihin ei pidä luoda painetta, eli esimerkiksi nostaa kaukolämmön hintaa, ” Valkonen kiteyttää.