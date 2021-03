Turvallista treenaamista koronavapaassa sisäilmassa -Baumedi Solutions ja Fit Skatta yhteistyössä viruksia vastaan

Baumedi Solutions ja kuntosali Fit Skatta päättivät tehdä yhteistyötä puhtaamman ja virusvapaan sisäilman puolesta. Baumedi Solutions asensi Fit Skattan tiloihin Airi-ilmahygieniajärjestelmän, joka hävittää ilmasta hajut, epäpuhtaudet ja virukset. Kansainväliset tutkimukset puoltavat UVC-teknologian ja bipolaarisen ionisaatiojärjestelmän käyttöä eri mikrobien eliminoinnissa sisäilmasta, mukaan lukien koronaviruksen eli SARS-CoV-2-virustyypin tuhoamisessa. Fit Skatta on ensimmäinen kuntosali Suomessa, jossa on Airi-järjestelmä käytössä.

Suomalainen sisäilma-asiantuntija Baumedi Solutionsin kehittämä konsepti sisäilman kokonaisvaltaiseen puhdistukseen on kehitetty huomioimaan eri tilojen yksilölliset tarpeet. Yhteistyö kuntosali Fit Skattan kanssa oli haaste, johon Baumedilla haluttiin tarttua. Fit Skatta on osa Ole.fit -ketjua, ja kuntokeskus toimii yrityksen pilottikohteena.

­­– Baumedi tarjoaa tutkitusti laadukasta ilmanpuhdistusteknologiaa asiakkaiden käyttöön. Innostuimme heti ajatuksesta, että voisimme kuntokeskuksissa tarjota turvalliset tilat treenaamiseen sisäilman näkökulmasta. Laitteemme poistavat pahoja hajuja ja puhdistavat ilmasta viruksia ja mikrobeja, kertoo Baumedi Solutionsin edustaja Harry Wiberg.

Baumedi Solutions asensi Fit Skattan tiloihin kaksi UVC-teknologiaan perustuvaa järjestelmää ja yhden bipolaarisen ionisaatiojärjestelmän. UVC-teknologia yhdistettynä aktiivihiili- ja hepasuodatinjärjestelmään on tehokas kombinaatio poistamaan sisäilmasta haitallisia viruksia, mikrobeja ja VOC-päästöjä.

– UVC-sisäilmanpuhdistajaa käytetään paljon sisäilmaongelmien hallinnassa, esimerkiksi homevaurioiden peruskorjauksissa. Järjestelmä tappaa tutkitusti sisäilman mikrobeja ja etenkin ilmassa liikkuvia homeitiöitä, Wiberg sanoo.

UVC-sisäilmanpuhdistajien lisäksi Fit Skattan tiloihin asennettiin bipolaarinen ionisaatiojärjestelmä. Järjestelmän toiminta perustuu kylmäplasman tuottamiseen. Ionisaatioputkien pinnalla tuotetaan kylmäplasmalla ilman pienistä molekyyleistä positiivisia ja negatiivisia ioneja. Ionit reagoivat kemiallisten yhdisteiden kanssa, pilkkoen ne pienemmiksi yhdisteiksi, pääasiassa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Menetelmällä pystytään poistamaan tehokkaasti hajujen lisäksi haitallisia mikrobeja, kuten hometta ja bakteereja.

– Olemme asentaneet useita bipolaarisia ionisaatiojärjestelmiä muun muassa erilaisiin teollisuustiloihin, jätevesilaitoksiin ja julkisiin tiloihin, kertoo Wiberg.

Airi-ilmahygieniajärjestelmä apuna koronapandemian aiheuttamassa ahdingossa

Baumedi Solutionsin ja Fit Skattan yhteistyön aloitus oli ajankohdaltaan erinomainen. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (AVI) tiedotti helmi-maaliskuun vaihteessa koronarajoitusten kiristymisestä. Tämän hetkisen tiedon mukaan kuntosalit saavat pitää ovensa auki. Enintään kymmenen henkilöä saa harjoitella tilassa samanaikaisesti.

Sekava uutisointi aiheesta, ja alati muuttuvat säännökset saavat aikaan hämmennystä ihmisissä. Tämän on huomannut myös Fit Skattan klubimanageri ja asiakkuuspäällikkö Minna Halme.

– Asiakkaiden huolet korreloivat iltapäivälehtien lööppien kanssa. Uutisointi on välillä sekavaa, ja joskus jopa erheellistä. Tämä puolestaan heijastuu meidän toimintaan asiakkaiden huolestuneisuutena. Toimimme tietenkin AVI:n päätösten ja ohjeistusten mukaan. Teemme voitavamme, jotta treenaaminen meillä on turvallista, kertoo Halme.

Fit Skatta on panostanut kuntokeskuksensa hygieniaan. Tilat ovat siistit, tarjolla on käsien desinfiointiainetta, ja henkilökunta käyttää kasvomaskeja. Salilla henkilömäärä on rajattu kymmeneen suositusten mukaisesti. Asiakkailta ei maskin käyttöä treenatessa edellytetä.

– Kiinnostuimme heti yhteistyömahdollisuudesta Baumedi Solutionsin kanssa. Olemme premium-tason kuntokeskus, ja puhdas sisäilma on ehdottoman tärkeää, sanoo Halme.

Fit Skatta on ennakkoluuloton Ole.fit- kuntokeskusketjun pilottikohde

Halme kertoo, että rooli suunnannäyttäjänä paremman sisäilman puolesta sopii heille mainiosti.

– Olemme mielellämme edelläkävijän roolissa. Tulevaisuuden suunnitelmissa on, että sama Airi-järjestelmä saataisiin myös muihin ketjumme kuntokeskuksiin.

Laitteiden asennus suoritettiin nopeasti ja siististi. Baumedi hoitaa laitteiden määräaikaishuollot, ja antaa selkeät ohjeistukset Fit Skattan henkilökunnalle.