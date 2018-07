Valtakunnallisella Ajoissa kotiin -kampanjalla etsitään jälleen sijaisvanhempia, jotka "osaavat tehdä makaronilaatikkoa, uskaltavat leikkiä ja haluavat halata".

Valtakunnallinen sijaisvanhempien tiedotus- ja rekrytointikampanja Ajoissa kotiin järjestetään jälleen syyskuussa. Kampanjan ajankohta on 1.-16.9.2018. Tänä vuonna kampanjan teema on Turvallisuus tuntuu sydämessä. Kampanjan teema on suora sitaatti Pesäpuu ry:n Salapoliisitoimintaan osallistuneilta, sijaisperheisiin sijoitetuilta lapsilta, jotka ovat pohtineet turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kampanjan suojelijana toimii johtava Salapoliisi Mäyrä. Mäyräkään ei voi asua omien vanhempiensa luona. Salapoliisitoiminnassa lapset etsivät yhdessä Mäyrän kanssa ratkaisuja heitä askarruttaviin, lastensuojeluun liittyviin arjen kysymyksiin.

- On tosi hieno asia, että minua pyydettiin suojelijaksi. Lapset ovat kertoneet minulle, että on tärkeää, että kaikilla olisi koti, jossa saisi asua turvallisen aikuisen kanssa ja joka pitäisi lapsesta huolta. Juuri tällaisia vanhempia kampanjalla etsitään, muistuttaa Mäyrä.

Lapsuudentutkimuksen seura myönsi tämän vuoden lapsuustekopalkinnon salapoliiseille.

Tapahtumia ja tempauksia

Ajoissa kotiin -kampanja järjestettiin ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten, vuonna 2008. Tänäkin vuonna kampanjaan osallistuu kuntia, kaupunkeja, sijaishuollon yksiköitä, järjestöjä ja perhehoitopalveluja tuottavia yrityksiä eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa etsitään sijaisvanhempien lisäksi myös ikäihmisten perhehoitajia.

Esimerkiksi Nuorten Ystävät ry:n Turun seudun perhehoidon toimijat ovat perustaneet etsivätoimiston, joka jalkautuu kesällä ja syksyllä Varsinais-Suomen tapahtumiin. Heiltä on hukassa aikuisia, jotka osaavat tehdä makaronilaatikkoa, uskaltavat leikkiä ja haluavat halata (https://www.facebook.com/Nuortenystavat/).

Tiedot kampanja-ajan tapahtumista täydentyvät elokuussa sijaisvanhemmaksi.fi-sivuston tapahtumakalenteriin: https://www.perhehoitoliitto.fi/sijaisvanhemmaksi/ajoissa_kotiin_-kampanja.

Perhehoitoliitto koordinoi

Ajoissa kotiin -kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto ry, joka on alueellisten sijaisvanhempien ja perhehoitajien yhdistysten kattojärjestö. Perhehoitoliitto myös ylläpitää sijaisvanhemmaksi.fi-sivustoa, joka tarjoaa tietoa sijaisvanhemmuudesta. Tänä vuonna Perhehoitoliitto haastaa mukaan lähtevät perhehoidon toimijat ihmisten keskelle turuille ja toreille kertomaan sijaisvanhemmuudesta. Myös sosiaalisessa mediassa halutaan näkyä aikaisempaa enemmän: käytössä ovat hashtagit #AjoissaKotiin, #minustakosijaisvanhempi ja #turvallisuustuntuusydämessä.

Lisätiedot: tiedottaja Kirsi-Marja Nurminen, puh. 040 310 1446, kirsi-marja.nurminen@perhehoitoliitto.fi (30.7.2018 alkaen)

www.sijaisvanhemmaksi.fi | www.perhehoitoliitto.fi

Tutustu turvallisen lastensuojelun perhehoidon teeseihin täällä: https://pesapuu.fi/wp-content/uploads/2018/02/salapoliisit_turvallisuus.pdf.

Lue lisää salapoliisitoiminnasta täällä: https://pesapuu.fi/toiminta/lapset-ja-nuoret-kehittajina/lapset/

