Valtakunnallisella Ajoissa kotiin -kampanjalla etsitään jälleen sijaisvanhempia, jotka ”osaavat tehdä makaronilaatikkoa, uskaltavat leikkiä ja haluavat halata”. Samalla tuodaan esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta ja hyvästä perhehoidosta.

- Turvallisuus on ihan keskeisimpiä asioita sijoitettujen lasten ja nuorten elämässä. Turvallisuuden tuntu saa alkunsa turvallisesta arjesta, siitä, että on ruokaa, puhtaita vaatteita ja turvallinen nukkumapaikka. Turvallisuus on myös sitä, että ei tarvitse pelätä. Että on joku, joka huolehtii ja ympärillä on turvallisia aikuisia. Aikuisten merkitys turvallisuuden rakentajina on sitä suurempi, mitä pienemmistä lapsista on kyse, kertoo Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Pipsa Vario.

”Turvallisuus tuntuu sydämessä” on tämän syksyn valtakunnallisen sijaisvanhempien tiedotus- ja rekrytointikampanjan Ajoissa kotiin teema. Kampanja järjestetään 1.-16.9.2018. Teeman ajatus on suora sitaatti Pesäpuu ry:n Salapoliisitoimintaan osallistuneilta, sijaisperheisiin sijoitetuilta lapsilta, jotka ovat pohtineet turvallisuuteen liittyviä asioita.

Kampanjan suojelijana toimii johtava Salapoliisi Mäyrä. Mäyräkään ei voi asua omien vanhempiensa luona. Salapoliisitoiminnassa lapset etsivät yhdessä Mäyrän kanssa ratkaisuja heitä askarruttaviin, lastensuojeluun liittyviin arjen kysymyksiin. Salapoliisi-ryhmissä lapset ovat muun muassa koonneet Mäyrälle pelon ensiapulaukun.

- Siinä on vinkkejä, mitä tehdä, kun pelottaa. Kannattaa mennä jonkun aikuisen viereen ja jutella jonkun kanssa. Voi tehdä jotain ihan muuta mukavaa, että pelko unohtuu. Ja joskus voi kokeilla juoda vettä ja hengittää rauhallisesti.

Kampanjan ajan Perhehoitoliiton sosiaalisen median kanavissa jaetaan lasten ja nuorten ajatuksia turvallisuudesta ja hyvästä perhehoidosta. Kampanjassa ovat käytössä hashtagit #AjoissaKotiin, #minustakosijaisvanhempi ja #turvallisuustuntuusydämessä.

Tapahtumia eri puolilla maata

Tänäkin vuonna kampanjaan osallistuu kuntia, kaupunkeja, sijaishuollon yksiköitä, järjestöjä ja perhehoitopalveluja tuottavia yrityksiä eri puolilla Suomea. Kampanjassa on mukana esimerkiksi Sateenkaariperheet ry:n Väriä perhehoitoon -hanke, joka tekee sijaisvanhemmuutta tunnetuksi sateenkaariperheille. Nuorten Ystävät ry:n Turun seudun perhehoidon toimijat ovat perustaneet etsivätoimiston, joka jalkautuu Varsinais-Suomen tapahtumiin. Heiltä on hukassa aikuisia, jotka "osaavat tehdä makaronilaatikkoa, uskaltavat leikkiä ja haluavat halata" (https://www.facebook.com/Nuortenystavat/).

Kampanjan suojelija, johtava Salapoliisi Mäyrä vierailee 12.9.2018 Lappeenrannassa, jossa se tapaa lastensuojelun ja perhehoidon työntekijöitä ja tuo mukanaan lasten viestejä ja toiveita.

Pohjois-Suomessa etsitään sijaisvanhempien lisäksi myös ikäihmisten perhehoitajia. Näitä kampanjatapahtumia järjestetään muun muassa Torniossa, Ranualla, Ivalossa, Sodankylässä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä.

Tietoja muista Ajoissa kotiin -kampanjan tapahtumista löytyy osoitteesta https://www.perhehoitoliitto.fi/sijaisvanhemmaksi/ajoissa_kotiin_-kampanja/tapahtumakalenteri sekä Ajoissa kotiin -kampanjan Facebook-sivulta osoitteesta https://www.facebook.com/sijaisvanhemmaksi/.

Ajoissa kotiin -kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto ry, joka on alueellisten sijaisvanhempien ja perhehoitajien yhdistysten kattojärjestö. Perhehoitoliitto myös ylläpitää sijaisvanhemmaksi.fi-sivustoa, joka tarjoaa tietoa sijaisvanhemmuudesta.

Autamme mielellämme haastateltavien etsimisessä.

Lisätiedot: tiedottaja Kirsi-Marja Nurminen, puh. 040 310 1446, kirsi-marja.nurminen@perhehoitoliitto.fi