Turvallisuusnäkökohdat huomioitu Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa  

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa asiakkaiden ja henkilökunnan terveys on ensiarvoisen tärkeä asia. Teemme kaikkemme, että palveluissa asiointi ja tilaisuudet järjestetään tiloissamme aina turvallisesti. Koronan leviämisen ehkäisemiseksi kiinnitämme erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen ja tilojen hygieniaan.

Kaupungin kulttuurikeskuksissa, liikuntapaikoilla, kirjastoissa, museoissa, taidemuseo

HAMissa, nuorisotaloissa ja kaupunginorkesterin konserteissa huolehditaan asiakasturvallisuudesta monin toimin.



Kirjastoissa suositaan itsepalveluja

Kirjastoasioinnissa suositaan edelleen itsepalvelua ja lainaus- ja palautusautomaattien käyttöä. Tilojen yhtäaikaisten käyttäjien määrissä on edelleen rajoituksia. Tarvittaessa henkilökunta voi rajoittaa kirjastojen tiloissa olevien asiakkaiden määrää. Lähikontaktia vaativat opastustilanteet toteutetaan turvavälit huomioiden ja mahdollisimman ripeästi.



Peruspalvelujen eli lainaamisen, palauttamisen ja varausten noudon lisäksi kirjastoissa voi käyttää asiakastietokoneita, tulostaa, kopioida ja skannata, lukea lehtiä, tehdä töitä, opiskella sekä varata kokous- ja ryhmätyötiloja ja laitteita. Varattavien tilojen täyttöasteissa sekä käytössä olevissa palveluissa voi olla rajoituksia.



Kulttuurikeskusten liput saa verkosta

Syyskautensa tällä viikolla runsaalla ohjelmistolla aloittaneissa kulttuurikeskuksissa on muun muassa rajoitettu salitapahtumiin osallistuvan yleisön ja myytävien lippujen määrää, ja lippujen myynti on keskitetty verkkoon osoitteeseen www.lippu.fi Tiloissa ja saleissa huolehditaan turvaväleistä ja henkilökunta opastaa toimimaan tiloissa oikein. Kulttuurikeskusten esityksissä pidetään myös huolta turvaväleistä, mutta niissä voi käyttää maskia (kertakäyttöinen tai kankainen) ja/tai suojakäsineitä. Asiakas on kuitenkin itse vastuussa omasta maskin käytöstään, maskien hankkimisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista.



Kaupunginorkesterin konsertissa lippukohtaiset istumapaikat

Kaupunginorkesterin konsertissa voi käyttää maskia ja/tai suojakäsineitä, jotka suositellaan ottamaan mukaan itse. Tarvittaessa saat ne myös maksutta infopisteestä. Konserttisalissa istutaan siten, että jokaisen kuulijan väliin jää vähintään 1 metrin turvaväli eikä istumapaikkaa saa konsertin aikana vaihtaa. Lisätietoa Musiikkitalon varotoimista.



Liikuntapaikoilla kävijärajoituksia, senioreille ulkoliikunta puistoissa

Liikuntapaikoilla voidaan turvallisuussyistä rajoittaa kävijämääriä tai ottaa käyttöön toimipistekohtaisia rajoituksia. Niin ikään liikuntapaikoilla kehotetaan hyvään käsihygieniaan paikalle tultaessa ja sieltä lähdettäessä, myös turvavälien pitämisestä muistutetaan. Syyskuussa alkavia ohjattuja liikuntakursseja on uudistettu, ja esimerkiksi senioreille järjestetään ulkoliikuntaa puistoissa, kentillä ja ulkokuntosaleilla. Ohjatun ryhmäliikunnan maksimiosallistujamääriä on tarkistettu ja turvaväleistä huolehditaan eri tiloissa.

Nuorisotaloilla pidetään huoli turvaväleistä

Nuorisotaloilla noudatetaan annettuja koronaohjeistuksia ja muistutetaan niistä sekä paikan päällä että verkkosivuilla. Osa toiminnoista voidaan järjestää ulkona, jos säät sallivat.



Kaupunginmuseossa kävijämäärärajoituksia

Helsingin kaupunginmuseon näyttelyt Aikakone, Helsingin Valitut palat ja Kaupunkiruokaa ovat avoinna yleisölle, mutta Lasten kaupunki on toistaiseksi suljettu. Museokauppa ja Kuvaselaamo palvelevat normaalisti. Käynti museoon tapahtuu Aleksanterinkadun puoleisen pääsisäänkäynnin kautta ja museossa on käytössä kulkusuuntaohjauksia. Museon järjestämien tapahtumien ja opastettujen kävelykierrosten osallistujamääriä on rajoitettu turvavälisyistä. Hakasalmen huvila ja Ratikkamuseo ovat avoinna normaalisti. Tilojen yhtäaikaisten käyttäjien määrissä on edelleen rajoituksia ja henkilökunta voi tarvittaessa rajoittaa tilakohtaisesti asiakkaiden määrää. Ruiskumestarin talo ja Työväenasuntomuseo ovat toistaiseksi suljetut.



HAM Helsingin taidemuseoon voi ostaa lipun ennakkoon

HAM Helsingin taidemuseo testaa sähköisten ennakkolippujen myyntiä verkkosivujensa kautta. Ennakkolippuja voi ostaa haluamalleen ajankohdalle ainakin elokuun loppuun asti, mutta tavoitteena on jatkaa sähköisten ennakkolippujen myyntiä myös jatkossa. HAMin näyttelyt Gustafsson & Haapoja: Museum of Becoming, Vilho Lampi, Sukupuolen sotkijat, Tove Jansson ja Hemmo Siposen Aiheuttajat ovat avoinna yleisölle kuten myös HAM-kauppa. Sisäänkäynti HAMiin tapahtuu toistaiseksi vain Tennispalatsin Eteläisen Rautatiekadun puoleisten ovien kautta ja museossa on käytössä kulkusuuntaohjauksia. Korttimaksua suositaan ja vaatesäilytys on väliaikaisesti pois käytöstä. Takit ja laukut voi jättää säilytyslokeroihin, joita on lipunmyyntiaulassa. Museon tiloissa ei toistaiseksi järjestetä yleisötapahtumia.