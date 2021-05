Turvavälit taattava Keski-Pohjanmaan (pl. Reisjärvi) asiakas- ja toimitiloissa

Jaa

Koronatilanteen pahenemisesta Keski-Pohjanmaan alueella johtuen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään 21.5. päättänyt Soiten arvion mukaisesti tartuntatautilain pykälä 58 d:n mukaisesta turvavälimääräyksestä. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen oleskeluun, rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 henkilölle suunnattuun tarkoitukseen sekä tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tänään antanut Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle tartuntatautilain pykälä 58 d mukaisen määräyksen.

Määräys on voimassa ajalla 22.5.– 4.6.2021.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 18.5.2021 antaman tiedon mukaan alueen covid-19-tautitilanne on heikentynyt viimeisten viikkojen aikana nopeasti. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on siirtynyt hybridistrategian mukaiselta epidemian perustasolta kiihtymisvaiheeseen 11.5.2021 ja edelleen leviämisvaiheeseen 16.5.2021. Viimeisen 7 vuorokauden aikana koronavirustartuntoja on todettu Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella yhteensä 104 (tilanne 17.5.2021). 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 200/100000 (tilanne 20.5.2021). Laboratorionäytteitä on otettu runsaasti, mikä on ruuhkauttanut laboratorioanalytiikan. Koronavirusnäytteistä n. 2,9% on positiivisia.

Koronavirustartunnat keskittyvät tällä hetkellä etenkin lapsiin ja nuoriin. Tartunnat leviävät perhepiirissä, harrastuksissa sekä kouluissa. Tällä hetkellä 2/3 tartunnoista löydetään karanteenissa olevilta henkilöiltä. Noin 70% viimeaikaisista tartunnoista on pystytty jäljittämään yksilötasolle ja noin 90 % tartunnoista voidaan kohdentaa tartunnanlähteenä olevaan tilaan tai tapahtumaan. 30% tartunnanlähteistä jää siis yksilötasolla epäselviksi, eli tuntemattomia tartunnanlähteitä esiintyy. Alueella on viime päivinä ollut muutamia tartuntoja, joissa ei ketjua pystytä jäljittämään.Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueellinen Covid 19-viranomaisyhteistyöryhmä on antanut useita suosituksia tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen toimijoiden on varmistettava yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita:

yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt

yksityiset elinkeinonharjoittajat

kunnat ja kuntayhtymät

uskonnolliset yhdyskunnat

julkisoikeudelliset laitokset.

Päätös koskee toimijoiden

sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun

rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan vastaa toiminnan järjestäjä.

tiloja, joita käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan niiden asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta

Lähikontakti tarkoittaa ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijoiden pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne mahdollistavat yleisölle ja asiakkaille lähikontaktien välttämisen. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Keski-Pohjanmaan alueella on voimassa useita paikallisia tartuntojen vähentämiseen tähtääviä suosituksia ja lisäksi aluehallintoviraston päätöksellä tartuntatautilain 58 § mukainen yli kymmenen hengen kokoontumiset sisätiloissa ja yli 20 henkilön ulkotiloissa kieltävä kokoontumisrajoitus.

Tapahtumia voi järjestää sallitulla osallistujamäärällä, jos ne pystytään järjestämään terveysturvallisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä noudattaen. Muiltakin osin aluehallintovirasto suosittelee, että turhia lähikontakteja edelleen vältettäisiin.

