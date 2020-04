Tuska 2020 perutaan koronavirusepidemian vuoksi

Tuska 2020 on peruttu hallituksen määräysten mukaisesti koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallitus antoi eilen 22.4.2020 lausunnon, jonka mukaan yli 500:n hengen yleisötapahtumat on kielletty heinäkuun loppuun asti Covid-19:n eli koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Näin ollen myös kesäkuun viimeiselle viikonlopulle ajoittuva Tuska-festivaali joudutaan tältä kesältä perumaan.

“Tilanne on äärimmäisen valitettava, mutta terveys menee tietysti kaiken muun edelle ja Tuska-organisaatio haluaa ehdottomasti tehdä osansa epidemian torjumisessa. Suuren yleisötilaisuuden turvalliselle järjestämiselle kesäkuun lopulla ei valitettavasti nykytilanteessa ole edellytyksiä. Olemme jo aloittaneet työt kesän 2021 Tuskaa varten. Meillä oli tätä kesää varten mahtavia uudistuksia ja konetta oli viritetty jälleen isolla kädellä. Nyt tähtäimet on siirretty jo kesään 2021, jolloin Tuska palaa kovempana kuin koskaan, sehän on selvä. Nyt pysytään terveinä ja hoidetaan hommat jiiriin”, kommentoi festivaalijohtaja Eeka Mäkynen.

Tuska 2021 -festivaalin ajankohdasta tiedotetaan piakkoin.

“Artistien suunnitelmat kesälle 2021 ovat olleet työn alla jo hetken, ja tutkimme parhaillaan, keitä kesälle 2020 buukatuista esiintyjistä olisi mahdollista siirtää vuodelle 2021. Pyrimme kertomaan lisää Tuskan 2021 ohjelmasta viimeistään syksyn 2020 kuluessa”, kertoo promoottori Jouni Markkanen.

Vuoden 2020 Tuska-festivaalille ostetut liput kelpaavat sellaisenaan vuoden 2021 Tuskaan. Parasta, mitä Tuska-kävijä voikin nyt tehdä, on käyttää tämän vuoden jo ostetun festivaalilipun ensi kesänä. Lipun voi halutessaan myös palauttaa ostopaikkaan 31.8.2020 mennessä. Lippukaupat ovat sähköpostitse yhteydessä lipun ostaneisiin asiakkaisiin mahdollisimman pian.