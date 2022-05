Tuska 2022 -ohjelmistoon muutoksia Ukrainan tilanteen vuoksi

Helsingin Suvilahdessa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävän Tuskan ohjelmistoon on tullut muutoksia. Ukrainalaisbändien Jinjerin ja 1914:n esiintymiset valitettavasti peruuntuvat heidän kotimaassaan vallitsevan tilanteen johdosta. Tämän lisäksi kanadalaisen The Birthday Massacren esiintyminen peruuntuu yhtyeen managerin menehtymisen vuoksi.

Korvaaviksi esiintyjiksi ovat varmistuneet kööpenhaminalainen proge-ryhmä Vola, juuri uuden synth wave -sävytteisen Turborider-albuminsa julkaissut Reckless Love sekä helsinkiläinen dödis-remmi Church of The Dead.

Tuskan hätäapukeräys Ukrainaan on käynnissä Unicefin kautta.



Tuska 2022 -esiintyjät:

Korn, Mercyful Fate, Deftones, Carcass, Amorphis, Kreator, Devin Townsend, Heilung, Stam1na, Beast In Black, Stratovarius, Northern Kings, Symphony X, Mokoma, Baroness, Eluveitie, Insomnium, Soilwork, Lost Society, Blind Channel, Reckless Love, Joe Lynn Turner, Gloryhammer, The Dark Element, Perturbator, Red Fang, Elder, High On Fire, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Vola, The Night Flight Orchestra, Wheel, Omnium Gatherum, Lähiöbotox, Bloodred Hourglass, Shape Of Despair, Church of The Dead, Marianas Rest, Humavoid, Detset, Polymoon, One Morning Left, Verikalpa, Enphin, Abstrakt, The Rivet, Shereign, Amoth, Astralion, Denominate, King Satan, Cryptic Hatred, The Mist From The Mountains, Rebellix, Edge Of Haze, Atlas

Kaikki Tuska 2022 -lippukategoriat ovat nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Päiväliput alk. 109,00€

Kahden päivän liput alk. 139,00€

Kolmen päivän liput alk. 169,00€

VIP Area 51 -päiväliput alk. 189,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 289,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 1.–3.7.2022

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival