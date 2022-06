Tuska 2022 -puheohjelma julkistettu: vieraina mm. maanpakoon joutunut Confess sekä bläkkislegenda Attila Csihar

Tuska Forum by HS -puheohjelma on rakennettu huolellisesti metallikulttuurin arvojen perustuksille. Tuska-festivaalialueen Solmusaliin rakentuvassa puheohjelmakokonaisuudessa korostuvat erityisesti sananvapauden, totuuden ja tasa-arvon teemat. Tuska-kävijät pääsevät kokemaan ohjelman livenä paikan päällä, mutta tilaisuus myös striimataan suorana Helsingin Sanomien digitilaajille. Puheenvuorojen pariin voi myös palata jälkikäteen Supla-podcastin kautta.

Puhujavieraina nähdään näyttävä kattaus metallimusiikin kansainvälisiä ja kotimaisia tähtiä sekä useita arvostettuja asiantuntijoita ja tietokirjailijoita. Perjantain 1.7. vieraina nähdään sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen Tampereen yliopistolta, Mayhemin riveistä maailmanmaineeseen noussut Attila Csihar sekä vapaa toimittaja ja tietokirjailija Markus Tiittula. Oksasen kanssa keskustellaan äärimmäisen taiteen värikkäästä historiasta, Csiharin kanssa taiteentekemisestä sananvapauden rajamailla ja Tiittulan kanssa salaliittoteorioista.

Lauantain 2.7. puhujavieraina nähdään Amorphiksen Tomi Joutsen ja performanssitaiteen pioneeri Pekka Kainulainen, joka tekee Amorphikselle myös sanoituksia. Heidän kanssaan keskustellaan lyriikoista, jotka kulkevat kansanperinteen syvistä vesistä metallin terävimpään kärkeen. Lauantain puhujavieraisiin lukeutuu myös CMX-yhtyeen lauluntekijä ja okkultisti A.W. Yrjänä, jonka kanssa puhutaan totuuden monimuotoisuudesta, vaihtoehdoista ja niiden tutkimisesta. Pride-viikon kunniaksi lauantain puheohjelma huipentuu Pride x Tuska -keskusteluun, jossa pohditaan kuuluuko vähemmistöjen ääni riittävästi taiteessa ja kulttuurissa.

Sunnuntain puheohjelma starttaa puolestaan Lähiöbotoxin Vikin eli myös Seksikäs Suklaa -nimellä tunnetun Luyeye Konssin kanssa. Keskustelunaiheena on kulttuurinen tasa-arvo Suomessa vuonna 2022. Lisäksi palkittu journalisti Johanna Vehkoo kertoo sananvapauden suurimmista uhista ja iranilaislähtöinen Confess-yhtye siitä, millaista on elää maanpaossa musiikkinsa takia. Confess toimii nykyisin Norjasta käsin uusien bändin jäsenten kanssa, ilman huolta taiteenvapaudesta.

Tuska Forum by HS -vieraiden haastatteluista vastaavat Helsingin Sanomien Jussi Ahlroth ja Radio Rockin Laura Vähähyyppä.

Lue lisää puhujavieraista täältä.



Tuska 2022 -ohjelma

Perjantai 1.7.2022

Korn, Carcass, Beast In Black, Lost Society, Eluveitie, Heilung, Ensiferum, Perturbator, Northern Kings, The Night Flight Orchestra, Red Fang, Omnium Gatherum, Elder, Church of The Dead, Polymoon, Detset, Shereign, Marianas Rest, The Rivet, Abstrakt, Verikalpa, Numento

Lauantai 2.7.2022

Mercyful Fate, Amorphis, Stam1na, Reckless Love, Insomnium, Baroness, Blind Channel, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Shape Of Despair, Soilwork, Vola, Wheel, Joe Lynn Turner, Bloodred Hourglass, Enphin, The Mist From The Mountains, One Morning Left, King Satan, Denominate, Astralion, Amoth

Sunnuntai 3.7.2022

Deftones, Kreator, Devin Townsend, Jinjer, High On Fire, Sonata Arctica, Lähiöbotox, Stratovarius, Gloryhammer, Atlas, Humavoid, Edge Of Haze, Rebellix, Cryptic Hatred, Sacred Dimension

Kaikki Tuska 2022 -lippukategoriat ovat nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Päiväliput alk. 109,00€

Kahden päivän liput alk. 139,00€

Kolmen päivän liput alk. 169,00€

VIP Area 51 -päiväliput alk. 189,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 289,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

