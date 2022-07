Tuska 2022 teki kävijäennätyksen: Suvilahdessa 49 000 festivaalivierasta

Tuska 2022 -ohjelmistoon muutoksia Ukrainan sodan vuoksi 11.5.2022 11:59:00 EEST | Tiedote

Helsingin Suvilahdessa heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna järjestettävän Tuskan ohjelmistoon on tullut muutoksia. Ukrainalaisbändien Jinjerin ja 1914:n esiintymiset valitettavasti peruuntuvat heidän kotimaassaan vallitsevan sotatilanteen johdosta. Tämän lisäksi kanadalaisen The Birthday Massacren esiintyminen peruuntuu yhtyeen managerin menehtymisen vuoksi. Korvaaviksi esiintyjiksi ovat varmistuneet kööpenhaminalainen proge-ryhmä Vola, juuri uuden synth wave -sävytteisen Turborider-albuminsa julkaissut Reckless Love sekä helsinkiläinen dödis-remmi Church of The Dead. Tuskan hätäapukeräys Ukrainaan on käynnissä Unicefin kautta. Tuska 2022 -esiintyjät: Korn, Mercyful Fate, Deftones, Carcass, Amorphis, Kreator, Devin Townsend, Heilung, Stam1na, Beast In Black, Stratovarius, Northern Kings, Symphony X, Mokoma, Baroness, Eluveitie, Insomnium, Soilwork, Lost Society, Blind Channel, Reckless Love, Joe Lynn Turner, Gloryhammer, The Dark Element, Perturbator, Red Fang, Elder, High On Fire, Vl