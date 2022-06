Tuska 2022: Ukrainalaisbändi Jinjer takaisin ohjelmistoon ja muita muutoksia

Ukrainalainen modernin metallin airut Jinjer tekee paluun Tuskan ohjelmistoon. Yhtye on saanut matkustuslupansa kuntoon ja pystyy siten soittamaan suunnitellut kesän keikkansa. Jinjer esiintyy Tuskassa sunnuntaina 3.7. Esiintymispäivän muutoksen johdosta lauantain päivälipun voi halutessaan vaihtaa sunnuntaille.

Jinjerin paluun lisäksi Tuskan ohjelmaan on tullut muitakin muutoksia. Symphony X ja The Dark Element ovat valitettavasti peruneet esiintymisensä. Lisäksi Mokoman Tuska-keikka peruuntuu henkilökohtaisista syistä.

Peruuntuneiden artistien tilalla nähdään melodisen metallin terävintä kärkeä edustava Sonata Arctica, folk-vaikutteista death metalila tuuttaava, legendaarinen Ensiferum ja edellä mainittu Jinjer.

Ohjelmistoon on saatu myös lisänimiä Tuska-torstai-bändikilpailun voittajista. Kilpailu oli jälleen kerran uskomattoman korkeatasoinen ja ympäri Suomen järjestettyjen alkuerien kautta On The Rocksissa käytyyn finaali-iltaan valikoitui pelkkiä helmiä. Tuska-slotit itselleen lunastivat pääkaupunkiseudulta ponnistava, progressiivista death metallia soittava Numento sekä hankolaislähtöinen metalcore-jyrä Sacred Dimension. Tuska lähettää onnittelut voittajille ja kiittää kaikkia Tuska-torstai-bändikilpailuun osallistuneita.

Tuska 2022 -ohjelma

Perjantai 1.7.2022

Korn, Carcass, Beast In Black, Lost Society, Eluveitie, Heilung, Ensiferum, Perturbator, Northern Kings, The Night Flight Orchestra, Red Fang, Omnium Gatherum, Elder, Church of The Dead, Polymoon, Detset, Shereign, Marianas Rest, The Rivet, Abstrakt, Verikalpa, Numento

Lauantai 2.7.2022

Mercyful Fate, Amorphis, Stam1na, Reckless Love, Insomnium, Baroness, Blind Channel, Vltimas, Oranssi Pazuzu, Shape Of Despair, Soilwork, Vola, Wheel, Joe Lynn Turner, Bloodred Hourglass, Enphin, The Mist From The Mountains, One Morning Left, King Satan, Denominate, Astralion, Amoth

Sunnuntai 3.7.2022

Deftones, Kreator, Devin Townsend, Jinjer, High On Fire, Sonata Arctica, Lähiöbotox, Stratovarius, Gloryhammer, Atlas, Humavoid, Edge Of Haze, Rebellix, Cryptic Hatred, Sacred Dimension

Kaikki Tuska 2022 -lippukategoriat ovat nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Päiväliput alk. 109,00€

Kahden päivän liput alk. 139,00€

Kolmen päivän liput alk. 169,00€

VIP Area 51 -päiväliput alk. 189,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 289,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 1.–3.7.2022

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival