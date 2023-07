Tuska 2023 kävijäennätykseen – Suvilahteen kerääntyi 63 000 festivaalivierasta

Metallimusiiikin nousukausi on tosiasia ja sen myötä myös Tuskan toinen perättäinen kävijäennätys. Helsingin Suvilahteen kokoontui kolmen festivaalipäivän aikana peräti 63 000 festivaalikävijää, jokainen päivä keräsi siis 21 000 metallipäätä.

Jo ennakkoon loppuunmyydyn Tuskan suositumpiin akteihin lukeutuivat päivien pääesiintyjät, ranskalaisen hurmaava Gojira, ikoninen VV sekä maailman kuumpimpiin rock-yhtyeisiin lukeutuva Ghost. Valtaisat yleisömeret Radio Rock Main Stagen eteen keräsi myös Göteborg-legenda In Flames, syksyllä Suomeen palaava deathcore-pumppu Lorna Shore, ukrainalainen Jinjer, odotettu amerikkalainen metalcore-ryhmä Motionless In White, mongolialainen kurkkulaulu-hevipoppoo The Hu sekä takuuvarma kotimainen Lost Society.

Huikeaa suosiota nauttiva Electric Callboy pakkasi odotetusti viikonlopun sankimman yleisön Tent Stagelle.

Inferno Stagen kapasiteettia ja palveluita oli parannettu viime vuodesta ja lavalla esiintyneet Vended, Finntroll ja Butcher Babies houkuttelivatkin kentän täydeltä Tuskalaisia. Tuska KVLT Stagella esiintyi kuratoidun ohjelman lisäksi seitsemän yhtyettä, jotka olivat lunastaneet Tuska-keikkansa työskentelemällä viime kesän festivaaleilla Tuska KVLT -toiminnassa. Tämän kesän festivaaleilla työskennelleet KVLT-bändit nähdään Tuska KVLT Stagella ensi kesänä.

Tuska Forum -puheohjelmassa Bleeding Metal -podcastin juontaja Kiki luotsasi mielenkiintoisia keskusteluja esimerkiksi musiikin tekemisestä tekoälyn avulla, mielenterveydestä sekä Tuska-artistien henkilöhaastatteluja.

Tuska Expossa täydennystä musiikkiannnille tarjosi mm. Pakanalliset Syysmessut Goes Tuska, jonka tiimoilta saattoi osallistua esimerkiksi erilaisiin työpajoihin, kokeilla roviolla palamista, Impossible Bodyartin suspensio-sessioita tai ostaa vaikka tyrannosaurus rexin hampaan.

Festivaalijohtaja Eeka Mäkynen kommentoi onnistunutta festivaaliviikonloppua:

”Oli mahtavaa nähdä Tuska-heimon jälleen kasvavan, mutta ennen kaikkea lämmittää uskollisen kaartin palaaminen Tuskaan vuosi toisensa jälkeen. Se on uskomattoman hienoa ja vetää nöyräksi. Suvilahti osoitti jälleen erinomaisuutensa festivaalilokaationa ja olemme erittäin onnellisia, että ainakin vielä ensi vuonna jatketaan täällä.”

Tuska 2024 järjestetään Suvilahdessa 28.–30.6.2024. Erittäin rajoitettu määrä Limited Early Crow -3pv-lippuja tulee myyntiin Tikettiin 3.7.2023 klo 9:00 hintaan 209,00€. Erä on myynnissä 48 tunnin ajan tai niin kauan kuin tavaraa riittää.



Yhteistyössä: Redi, Koff, Radio Rock, Helsingin Kaupunki

#tuskafestival