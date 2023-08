Tuska 2024 ensimmäiset bändit julkistettu: Bring Me The Horizon, Amorphis, Opeth ja monia muita

Helsingin Suvilahdessa 28.–30.6.2024 järjestettävä Tuska-festivaali on julkaissut ensimmäiset esiintyjät. Ensi kesän pääesiintyjäkatraasta ensimmäisenä esitellään Englannin Sheffieldistä tuleva Bring Me The Horizon, joka on kiistatta yksi tämän hetken kuumimpia live-bändejä. Deathcoren parista vuonna 2004 aloittanut yhtye taipuu nykyään pikemminkin vaihtoehtometallin lipun alle. Bring Me The Horizon tunnetaan oman tiensä kulkijana, niin musiikillisessa kuin ulkomusiikillisessakin mielessä. Yhtye ei ole ikinä mukautunut metallibändien muotteihin ja normeihin vaan pikemminkin luonut vaikutuksellaan oman tyylisuunnan ja vaikuttanut suuresti modernin metallin kehitykseen.

Muita vahvistuneita Tuska 2024 -esiintyjiä ovat suomalaisen metallin ykkösnimi Amorphis, länsinaapurimme progemetalli-ylpeys Opeth, kimurantti ja tarttuva lemiläinen Stam1na, skotlantilainen piraattipartio Alestorm, tanskalainen modernin metallin lähettiläs Vola, australialainen moderni bailumetalli-orkesteri Voyager, Puolan proge-jättiläinen Riverside, kotimainen monipuolinen metallijyrä Bloodred Hourglass, kansainvälinen power metal -myrsky Angus McSix, melodista metalcorea toimittava englantilainen Bury Tomorrow, australialainen metalcore-kone Make Them Suffer, moldovalainen ja modernin äkäinen Infected Rain, metalcoren ja post-hardcoren hengessä nykyaikaista, tarttuvaa vaihtoehtometalliaan tulkitseva norjalainen Fixation sekä konstailematonta voimametallia tarjoileva ruotsalainen Brothers Of Metal.

Vahvistuneet Tuska 2024 -esiintyjät:

Bändien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin. Lisää artisteja julkaistaan syksyn kuluessa.

Rajoitettu erä Tuska 2024 Early Crow 3pv-lippuja nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä. Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Early Crow kolmen päivän liput alk. 229,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 28.–30.6.2024

Helsinki, Suvilahti

