Tuskan tulevaisuudesta on herännyt kysymyksiä Helsingin Suvilahden tapahtuma-alueen lähivuosien muutostöiden vuoksi. Pohjoismaiden suurin metallifestivaali voi kuitenkin ilahtuneena tiedottaa, että tapahtuma pysyy Suvilahdessa myös kesällä 2024. Tuska järjestetään ensi vuonna tuttuun tapaan kolmipäiväisenä perjantaista sunnuntaihin 28.–30. kesäkuuta. 2024 lipunmyynti käynnistyy myöhemmin.

“Muutos on pysyvää, mutta Tuska pysyy Suvilahdessa. Tämä on hyvä ratkaisu”, kertoo Tuskan festivaalijohtaja Eeka Mäkynen.

“Olemme innoissamme, että Tuska on mahdollista järjestää Suvilahdessa myös kesällä 2024. Suvilahden alueen kehitys tekee Helsingistä entistäkin eläväisemmän tapahtumakaupungin, vaikka se vaatiikin tulevina vuosina luovimista rakennustyömaiden keskellä”, kuvailee Helsingin brändi- ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström.

Tämän vuoden Tuska järjestetään Suvilahdessa ensi viikolla perjantaista sunnuntaihin 30.6.–2.7. Lipunmyynti on parhaillaan käynnissä, tosin osa lipputyypeistä on jo myyty loppuun.



Tuska 2023 -ohjelma:

Perjantai 30.6.2023

Gojira, Arch Enemy, Jinjer, While She Sleeps, Avatar, Glenn Hughes, Mokoma, Lost Society, Diablo, Dance With The Dead, Imminence, Blood Incantation, Vended, Foreseen, Galvanizer, Miseria Ultima, Sepulchral Curse, Vansidian, Kouta, Kúru

Lauantai 1.7.2023

VV (Ville Valo), In Flames, Motionless In White, Clutch, Marko Hietala, Haken, Turmion Kätilöt, Memoriam, Butcher Babies, Swallow The Sun, Finntroll, Orbit Culture, Brymir, A. A. Williams, Silver Bullet, Solothus, Dirt, Bob Malmström, Ashen Tomb, Nakkeknækker, Nervebreak, Angles Mortis, Slash The Smile

Sunnuntai 2.7.2023

Ghost, The Hu, Electric Callboy, Lorna Shore, Delain, Urne, Xysma, Imperial Triumphant, Smackbound, …And Oceans, Vermilia, Dreamtale, Irrational Cause

Liput:

Kaikki jäljellä olevat lippukategoriat ovat myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 129,00€ (HUOM: Lauantain liput loppuunmyyty!)

Kahden päivän liput alk. 169,00€ (HUOM: La-su-liput loppuunmyyty!)

Kolmen päivän liput alk. 219,00€

VIP Area 51 -liput loppuunmyyty.

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 30.6.–2.7.2023

Helsinki, Suvilahti

#tuskafestival