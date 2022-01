Tuskan aikataulut julki ja kaikki lippukategoriat myyntiin

Carcass, Kreator ja monia muita lisäyksiä Tuskan ohjelmaan 26.11.2021 12:00:00 EET | Tiedote

Tuskan uusia ensi kesän esiintyjiä Carcassin ja Kreatorin lisäksi ovat Stratovarius, Northern Kings, Soilwork, Joe Lynn Turner, Gloryhammer, The Dark Element, The Birthday Massacre, The Night Flight Orchestra, Omnium Gatherum, Bloodred Hourglass sekä 1914. Tuska juhlitaan Helsingin Suvilahdessa 1.–3.7.2022.