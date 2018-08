Tutki, löydä ja ihmettele – lasten tietokirjat vievät uusiin seikkailuihin

Nemon upeasti kuvitetut lastenkirjauutuudet vievät pienet ja isot tutkijat luonnontieteellisten ihmeiden maailmaan. Tässä tämän syksyn parhaiten sisustukseen sopivat lastenkirjat.

Thierry Laval: Missä on mastodontti? (Nemo 2018)

Löydätkö luolakarhun, neandertalilaisen ja dodon? Missä on -sarjan suosituissa kirjoissa etsitään yksityiskohtia vilisevistä maisemista monenlaisia mukavia ihmisiä, eläimiä ja esineitä. Tässä kirjassa tutustutaan esihistorialliseen maailmaan. Ranskalaiset Missä on -kirjat ovat myyneet Suomessa kymmeniätuhansia ja maailmalla satojatuhansia kappaleita.

(ilmestyy 11/2018)

Aleksandra Mizielińska ja Daniel Mizieliński: Suuri karttakirja (Nemo 2018)

Suuressa karttakirjassa tutkitaan koko maailmaa sen korkeimmista vuorista pienimpiin hyönteisiin ja merkkihenkilöistä kansojen suosikkiharrastuksiin. Vuonna 2014 ilmestynyt alkuperäinen karttakirja oli maailmanlaajuinen myyntimenestys. Kyseessä on puolalaisen kuvittajapariskunnan todellinen mestariteos ja taidonnäyte – esimerkiksi Suomen kohdalle on piirretty Runebergin torttu. Uuteen laitokseen on lisätty 20 ennen julkaisematonta karttaa.

(ilmestyy 09/2018)

Cap, Martin ja Vigourt: Arvaa kenen luut (Nemo 2018)

Nosta läppä ja katso mikä eläin alta paljastuu! Hauskasti ja yksityiskohtaisesti kuvitettu lasten tietokirja kertoo paitsi ihmisen luustosta, myös eläinkunnan erikoisuuksista: esimerkiksi hummerin luuranko on kehon ulkopuolella ja hevosen kavio on oikeastaan keskisormi. Lintujen luissa on ilmaa, ja kalojen ranka on rustoa.

(ilmestynyt)

Murray ja Wormell: Dinosaurukset (Nemo 2018)

Loisteliaasti kuvitettu kirja dinosauruksista. Upeat Eläinkunta- ja Kasvikunta-kirjat saavat jatkoa. Uusi kirja tutustuttaa hirmuliskojen kiehtovaan menneisyyteen ja kunnioitusta herättäviin lajeihin. Miten dinosaurukset kehittyivät? Miksi osalla niistä oli höyhenet ja toisilla suomut? Mistä tyrannosauruksen nimi tulee?

(ilmestynyt)

Katie Scott ja Jenny Broom: Eläinkunta (Nemo 2018)

Lasten tietokirjassa tutustutaan eläimiin niiden sukulaisuuden perusteella tehdyn tietellisen luokittelun mukaan, aivan kuin luonnontieteellisessä museossa. Esimerkiksi kottaraiset kuuluvat lintuihin, gilaliskot matelijoihin ja merilehmät sireenieläimiin. Ne ovat ihmiset tavoin selkärankaisia, toisin kuin vaikkapa pääjalkaiset, polttiaiseläimet ja siipikantaiset.

Asiantunteva kirja johdattaa yli 160 eläimen pariin. Se vilisee yllättäviä ja erikoisiakin faktoja: Jotkin päiväkorennot elävät aikuisena vain yhden tunnin. Strutsi ei osaa lentää, mutta voi saavuttaa juosten 70 kilometrin tuntinopeuden.

(ilmestynyt)

Dinoatlas (Nemo 2018)

Lähde tutkimusmatkalle dinosaurusten kadonneeseen maailmaan: kohtaa hirmuliskot arkipuuhissaan piileskelemässä, saalistamassa, tappelemassa ja ruokailemassa.

Upeasti kuvitetut maisemat ovat karttoineen ja yksityiskohtaisine lajitietoineen uskomaton aarreaitta kaikille dinofaneille.

(ilmestynyt)

