Tutkijat kehittävät aivojen toimintaa simuloivaa matemaattista mallia avuksi rappeuttavien aivosairauksien diagnostiikkaan ja yksilölliseen hoitoon

Tekoälyn sovellettavuuskohteet ratkaisevat automaation arvon 29.1.2019 12:38 | Tiedote

Suomalainen tekoälystrategia poikkeaa myönteisellä tavalla muista Euroopan maista konkreettisilla aloitteillaan, käy ilmi “Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU” -raportista. Poikkeuksellisen toimivana esimerkkinä huomioidaan Reaktorin ja Helsingin yliopiston Elements of AI -aloite, joka opettaa tekoälytaitoja kansalaisille.