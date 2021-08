Tutkijat löysivät molekyylitason mekanismin, joka välittää yhteyttä sikiön olojen ja myöhemmän terveyden välillä

Aki Kaurismäen elokuvat ovat rakentaneet Suomi-kuvaa Japanissa 2.8.2021 11:15:24 EEST | Tiedote

Suomi on pitkään ollut japanilaisten suosiossa, mutta Suomi-kuva on jatkuvasti muuttunut. Japanista kotoisin oleva Rie Fuse tutki väitöskirjassaan, miten Aki Kaurismäen elokuvia on tulkittu Japanissa ja miten hänen elokuviensa representaatiot rakentavat suomalaisuuden mielikuvaa. Muun muassa molempien maiden ihmisten hiljaisuus nähdään osoituksena Kaurismäen elokuvien ja japanilaisten välisistä samankaltaisuuksista.