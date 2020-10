Tutkijat löysivät syyn, miksi luuydin vaurioituu perinnöllisessä Fanconin anemiassa

Helsingin yliopiston ja Dana-Farber Cancer -instituutin tutkimus on paljastanut, miksi Fanconin anemiaan sairastuneille lapsille kehittyy luuydinvaurio. Tulokset auttavat uusien hoitokeinojen kehittämisessä sairauteen.

Fanconin anemia (FA) on perinnöllinen, yleensä lapsilla ja nuorilla todettu harvinainen syndrooma, jonka oireita ovat anemia, kehitykselliset häiriöt ja kohonnut alttius erilaisille syöville.

FA:ssa DNA-vaurioiden korjaukseen osallistuvat geenit ovat viallisia, mikä johtaa luuytimen pysyvään vaurioitumiseen. Tavallisesti jo lapsena kehittyvän luuydinvaurion mekanismit ovat olleet tähän asti tuntemattomia.

Nyt tutkijat ovat löytäneet syyn luuydinvaurioon. Tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Cell Stem Cell -tiedelehdessä.

– Tulokset avaavat ovia uusien hoitokeinojen kehittämiseksi sairauteen, johon ei ole toistaiseksi muuta parantavaa hoitoa kuin kantasolusiirto. Luuydinvaurion mekanismin tarkempi ymmärtäminen voi auttaa kantasolusiirron suunnittelussa ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä lievissä FA-muodoissa, kertoo Helsingin yliopiston dosentti ja kliininen tutkija Anniina Färkkilä.

MYC-geenin ilmentyminen johti pysyvään luuydinvaurioon

Helsingin yliopiston tutkijat seurasivat tutkimuksessaan yksittäisten solujen geenien ilmentymistä, jolloin he löysivät yllätyksekseen MYC-geenin ilmentymisen olevan koholla luuytimen kantasoluissa FA-potilailla. MYC-geeni on yksi tunnetuimmista syöpäkasvaimien muodostumista ohjaavista geeneistä.

Toiminnalliset kokeet osoittivat, että MYC-geenin korkea ilmentyminen johti kantasolujen jakautumiseen ja irtoamiseen luuytimestä.

– MYC-geenin korkea ilmentyminen johtui tulehdusvälittäjäaineista, ja se johti kantasolujen poikkeavaan esiintymiseen verenkierrossa FA-potilailla. Hiirikokeissa MYC-estäjä vähensi kantasolujen irtoamista, mutta samaan aikaan se vähensi myös solujen jakautumista, Färkkilä toteaa.

Tulosten mukaan tulehdusvälittäjäaineista johtuva MYC-geenin ilmentyminen oli välttämätöntä kantasolujen selviämiselle, mutta samalla se aiheutti solujen irtoamisen luuytimestä ja johti pysyvään luuydinvaurioon.

Luuydinvaurion mekanismin löytäminen avaa mahdollisuuden kehittää jatkossa merkkiaineita luuytimen vaurioitumiselle sekä syövän esiasteille Fanconin anemiassa.

– FA:ssa vialliset DNA-korjausgeenien virheet johtavat useiden muiden syöpien, muun muassa munasarjasyövän syntyyn, joten löydöksillä on mahdollisesti myös laajempaa merkitystä eri syövissä, Färkkilä sanoo.

