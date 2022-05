Tutkijat löysivät yhteyden lapsuuden riskitekijöistä aikuisiän sydän- ja verisuonitauteihin

Varsinkin usean riskitekijän yhdistyminen jo varhaislapsuudessa oli tutkimuksen mukaan yhteydessä sydän- ja verisuonitautien ilmenemiseen ja niiden aiheuttamiin kuolemiin alle 60-vuotiailla.

— Tutkimus todistaa, että lapsuuden riskitekijöiden hallinnan kautta tapahtuvalla aikuisuuden sydän- ja verisuonitautien ehkäisyllä on merkitystä. Tulokset muodostavat tieteellisen pohjan riskitekijöiden ehkäisylle, kertoo tutkimukseen osallistunut kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta.

Tähän asti on tiedetty, että lapsuuden sydän- ja verisuonitautiriskitekijöillä on yhteys aikuisuuden oireettomiin valtimotautimuutoksiin, kuten kaulasuonten sisäkalvon paksuuntumiseen ja ateroskleroosiplakkeihin. Sen sijaan lapsuuden riskitekijöiden yhteys sydän- ja verisuonitautien kliiniseen ilmenemiseen aikuisena on ollut epäselvä, koska tätä selvittävä lapsuudesta aikuisuuteen kestänyt pitkittäistutkimus on puuttunut.

Tutkimuksessa seurattiin 38 589:ää 3–19-vuotiasta lasta ja nuorta lähes 40 vuotta aikuisuuteen asti. Riskit määriteltiin riskitekijämittauksien ja tilastollisten menetelmien avulla. Tutkimus osoitti, että sekä lapsuuden useilla riskitekijöillä että riskitekijöiden kokonaisuuden muutoksella lapsuuden ja aikuisuuden välillä oli merkitystä ennustettaessa sairastumista aikuisiässä.

Tutkimusaineistona käytettiin seitsemää The International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C) Consortiumin kohorttia Australiasta, Suomesta ja Yhdysvalloista.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä New England of Medicine -tiedelehdessä. Lehden vaikuttavuuskerroin eli impact factor on korkea, 91.

David R. Jacobs, Jr., Ph.D., Jessica G. Woo, Ph.D., Alan R. Sinaiko, M.D., Stephen R. Daniels, M.D., Ph.D., Johanna Ikonen, M.S., Markus Juonala, M.D., Ph.D., Noora Kartiosuo, M.S., Terho Lehtimäki, M.D., Ph.D., Costan G. Magnussen, Ph.D., Jorma S.A. Viikari, M.D., Ph.D., Nanhua Zhang, Ph.D., Lydia A. Bazzano, M.D., Ph.D., Trudy L. Burns, Ph.D., M.P.H., Ronald J. Prineas, M.B., B.S., Ph.D., Julia Steinberger, M.D., Elaine M. Urbina, M.D., Alison J. Venn, Ph.D., Olli T. Raitakari, M.D., Ph.D., and Terence Dwyer, M.D., M.B., B.S., M.P.H. Childhood Cardiovascular Risk Factors and Adult Cardiovascular Events. N Engl J Med 2022; 386:1877-1888

DOI: https://doi.org/10.1056/NEJMoa2109191