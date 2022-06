Tutkijat perehtyivät S-ryhmän ostodataan: pienituloiset ostavat ilmastoystävällisemmin

Helsingin ja Tampereen yliopistojen tutkijat perehtyivät lähes 30 000 S-ryhmän asiakasomistajan ostodataan vuosina 2016–2018. Tutkimuksen mukaan kotitalouden tulot ja ruoan hinta eivät olleet esteitä kestävämpien ruokavalintojen tekemiselle. Pienempituloiset ostavat ilmastoystävällisemmin. Etenkin kasvisvaihtoehtoja suosivat löytävät hintatasoltaan kotitaloudelleen sopivia vaihtoehtoja, olivatpa ne sitten huokeampia kauden kasviksia ja juureksia, linssejä, papuja tai trendikkäämpiä vegeuutuuksia.

Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta valitsee ostoskoriinsa punaisen lihan ohella vaaleaa lihaa, kalaa ja kasvisruokia. Reitti punaisesta lihasta kohti muita proteiininlähteitä käy ensisijaisesti siipikarjaa, sitten kalaa ja lopuksi kasvisperäisiä tuotteita suosien. Nuoret ovat ennakkoluulottomampia kasvipohjaisten vaihtoehtojen suhteen ja valitsevat moninkertaisesti enemmän kasvisruokaa ostokoriinsa. Iäkkäät puolestaan suosivat monipuolisemmin kalatuotteita.

- Jokainen askel kohti kestävämpiä valintoja ansaitsee arvostusta. Suomalaisilla on tietoa ja myönteistä asennetta ruokamuutosten tekemiseen. Kun suuri joukko meistä tekee päivittäin tai viikoittain pienenkin paremman valinnan, teemme yhdessä tärkeää muutosta, korostaa Maijaliisa Erkkola, ravitsemustieteen professori, Helsingin yliopisto.

Vegekuplaa ei ole – kasvipohjaiset tuotteet ovat vakiinnuttaneet asemaansa

Murros suomalaisten ruokakasseissa on saanut vauhtia aineiston keräämisen jälkeen. S-ryhmän tuoreet tilastot kertovat, että kuluneen viiden vuoden aikana esimerkiksi vegemakkaroiden ja -leikkeleiden myynti on kasvanut 250 prosenttia ja kaura- ja soijamaitojen myynti on kasvanut lähes 200 prosenttia.

- Kasvipohjaiset tuotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa kuluneen parin vuoden aikana ja tuotteiden valikoima on monipuolistunut huomattavasti. Vegeproteiinien alkuhypen hurjia kasvukäyriä emme enää näe, mutta kysyntä kehittyy tasaiseen tahtiin. Se kertoo siitä, että kasvipohjaisista tuotteista on tullut arkisempi osa suomalaisten ruokavaliota, vahvistaa myyntijohtaja Antti Oksa S-ryhmän marketkaupasta.

- Lihatuotteissa puolestaan siipikarjan menekki kasvaa ja punaisen lihan kulutuksessa on asteittaisen vähenemisen merkkejä. Kiinnostus kalan käyttöön on vahvaa. Uudet helpot kalatuotteet kuten järvikalapuikot ja -pihvit ovat madaltaneet monella kynnystä. Olemme rohkaisseet kalan käyttöön tuomalla sesonkikaloja esille ja kampanjoimalla kalan arkikäytön puolesta, Oksa kertoo.

LoCard-hankkeessa tehdään kansainvälisesti uraauurtavaa ruokatutkimusta S-ryhmän datalla

LoCard on Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston koordinoima tutkimushanke, jossa tehdään kansainvälisestikin ainutlaatuista ruoankäytön ja elintapojen tutkimusta S-ryhmän ostodataa ja asiakasomistajille toteutettuja kyselyitä hyödyntäen. S-ryhmä tarjoaa yliopiston tutkimusta varten dataa asiakasomistajien suostumuksella. Yliopistojen kanssa tehtävässä yhteistyössä ei ole kyse tutkimuksen rahoittamisesta tai taloudellisesta tukemisesta.

S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että kaupparyhmässä myydystä ruoasta 65 prosenttia on kasvipohjaista vuonna 2030. Kauppa voi rohkaista, tarjota vinkkejä ja vaihtoehtoja asiakkailleen.

Linkin takana Helsingin yliopiston tiedote tutkimuksesta

Lisää LoCard-tutkimuksesta: https://locard.fi/

S-ryhmän tilastot - seuraavissa vegetuotteissa huimia kasvulukuja kuluneen viiden vuoden aikana:

Vegemakkaroissa ja -leikkeleissä myynti on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana +260 %.

Kasvipohjaisissa jäätelöissä kasvua viidessä vuodessa +265 %.

Kasvipohjaiset maidonkaltaiset juomat kuten esimerkiksi kaura- ja soijamaito: myynti kasvanut viimeisessä viidessä vuodessa +198 %.

Kasvipohjaiset valmisruoat (joissa kasviproteiineja) +55 % viidessä vuodessa.



lähde: S-ryhmä, päivittäistavarakaupan myyntitilastot 5/2022