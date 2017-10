Tutkijat uuden malarialääkkeen jäljillä: malarialoisen kehitystä estävä yhdiste löytyi

Kansainvälinen tutkimusryhmä on onnistunut tunnistamaan malarialoisen kehityksen pysäyttävän uuden yhdisteen, sekä kaksi sen kohdeproteiinia. Tulokset voivat johtaa täysin uusien malarialääkkeiden kehittämiseen.

Viime vuosikymmenien tehokkain malarialääke on ollut artemisiini, joka löydettiin 1970-luvulla, sekä siihen perustuvat yhdistelmäterapiat. Artemisiinin löytäjälle myönnettiin Nobelin lääketieteen palkinto vuonna 2015. Artemisiinia vastaan on kuitenkin alkanut kehittyä vastustuskykyisiä loiskantoja, joten tarve uudenlaisten lääkkeiden kehittämiselle on valtava. Ilman uusia lääkkeitä malariakuolleisuus kääntyy todennäköisesti uuteen nousuun.

Nyt löydetty yhdiste, koodinimeltään 49c, estää malarialoisen kehityksen kolmessa eri vaiheessa, mitä pidetään vaatimuksena tehokkaalle malarialääkkeelle. ”Tulokset ovat erittäin lupaavia, ja eräät lääkefirmat ovat jo osoittaneet kiinnostusta löytöämme kohtaan”, iloitsee Inari Kursula Oulun yliopistosta. Hän johtaa sveitsiläisvetoisessa yhteistyöprojektissa mukana ollutta kansainvälistä tutkimusryhmää, johon kuuluu tutkijoita Oulun yliopistosta ja Bergenin yliopistosta Norjasta.

Malaria on maailman tuhoisimpia tartuntatauteja, johon kuolee kehitysmaissa edelleen arviolta noin puoli miljoonaa lasta vuodessa. Lisäksi tauti muodostaa huomattavan taloudellisen taakan köyhimmille maille ja siten epäsuorasti myös kehittyneille maille.

Löytö on merkittävä, sillä köyhimpien alueiden terveysuhat rasittavat monella tapaa koko maapalloa. Köyhimpien alueiden elinolojen parantaminen on edellytys myös talouskasvulle, poliittiselle vakaudelle ja muuttoliikkeen hillitsemiselle. Malarialoista levittävien hyttysten torjuntaan käytetyt myrkyt, kuten DDT, ovat myös uhka ekosysteemille.

Jatkossa tutkijat haluavat selvittää, soveltuuko uusi yhdiste lääkkeeksi myös malarialoisen sukulaisten aiheuttamia tauteja vastaan. ”Tällainen on esimerkiksi toksoplasmoosi, jota kantaa noin kolmannes maailman väestöstä. Tauti voi olla kohtalokas sikiöille ja immuunipuutospotilaille, kertoo Kursula. Muita tauteja, joihin uutta yhdistettä halutaan testata, ovat esimerkiksi Cryptosporidium-loisen aiheuttama ripuli, joka on toinen suuri lapsikuolleisuuden aiheuttaja, sekä useat kotieläimiä ja lemmikkejä vaivaavat sairaudet.

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Science-tiedelehdessä. Mukana oli tutkijoita Sveitsistä, Norjasta, Iso-Britanniasta ja Suomesta.