Tutkijoiden ja opettajien arvostuksen tulee näkyä myös palkoissa

Yliopistojen työntekijöille kuuluu vähintään saman suuruiset palkankorotukset kuin työmarkkinoilla muutenkin toteutuvat.

Sivistystyönantajat ry tuli maanantaina 30.10. julkisuuteen tiedotteella, jossa todettiin, että palkankorotuksiin koulutus- ja tutkimusalalla ei ole varaa. Hallituksen rahoitusleikkaukset ovat olleet mittavat ja yliopistoindeksin jäädytys jatkuu ainakin vuoteen 2019 asti. Sivistystyönantajien tiedote pitää myös sisällään uhkauksen henkilöstöleikkauksista, jos neuvottelukierroksella lähdetään ajamaan palkankorotuksia.

Yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilöstöä sekä muuta henkilökuntaa on vähennetty jo reilusti ennen nykyisen hallituksen käynnistämiä koulutusleikkauksia. Lähes jokaisessa yliopistossa on käyty irtisanomisiin johtaneita yt-menettelyitä ennen vuotta 2015. Ennen kilpailukykysopimuksen tuomia nollakorotuksia ja lomarahojen leikkauksia käytiin keskitettyjä neuvotteluita, joissa saavutettiin hyvin maltilliset palkankorotukset. Jatkuvat muutokset ovat syöneet henkilöstön työhyvinvointia sekä motivaatiota. Silti usean yliopiston tulos on parantunut. Työntekijät ovat näissä talkoissa osuutensa hoitaneet.

Tosiasia on, että yliopistojen henkilöstö on vähentynyt ja palkkojen kehitys on ollut vaatimatonta useamman vuoden ajan. Koulutus ja tutkimus eivät saa olla Suomen menestyksen avain ja ykkösasia vain juhlapuheissa. Tutkijoiden ja opettajien arvostuksen tulee näkyä myös käynnistyvissä neuvotteluissa. Panostusta työhyvinvointiin, työntekijöiden jaksamiseen sekä palkkaukseen tarvitaan, jotta yliopistot ovat OKM:n tavoitteen mukaisesti Suomen parhaita työpaikkoja vuonna 2030.

