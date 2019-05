Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä on löytänyt uuden mahdollisen mekanismin virusinfektion ja autoimmuunisairauksien välille. Yliopistonlehtori Leona Gilbertin tutkimusryhmä sai näyttöä mekanismista hiirillä tehdyissä kokeissa. Kokeissa havaittiin virusinfektion aikana tapahtuvan solu- ja kudosvaurion olevan yhteydessä autoimmuunireaktioon eli elimistön oman immuunijärjestelmän hyökkäykseen elimistön omaa DNA:ta vastaan. Tutkimusartikkeli julkaistiin The Journal of infectious diseases -tiedejulkaisussa toukokuussa.

Autoimmuunisairauksissa immuunijärjestelmä hyökkää kehon omia soluja vastaan sen sijaa, että se tuhoaisi bakteereita tai viruksia. Siksi ne voivat olla kuntoa heikentäviä ja vaikeasti hoidettavia.

Sairauksien synnyn tarkka mekanismi ei ole tiedossa. Hiljattain eräitä yleisiä bakteeri- ja virusinfektioita on yhdistetty autoimmuunisairauksiin.

Myös ihmisen parvovirus B19 on yhdistetty esimerkiksi nivelreuman kaltaiseen autoimmuunisairauteen. Parvovirus B19 on hyvin yleinen virus, jonka aiheuttama infektio voi olla oireeton tai aiheuttaa flunssan kaltaisia oireita.

”Ihmisen parvovirus B19 NS1-proteiinin tiedetään aiheuttavan apoptoottista solukuolemaa. Solukuolemaa esiintyy tavallisestikin terveissä soluissa ja se poistaa vanhoja ja vaurioituneita soluja elimistöstä. Kuitenkin mikrobi-infektion aikaan patogeeni voi aiheuttaa liiallisen määrän solukuolemia ja se kuormittaa immuunijärjestelmää”, sanoo Leona Gilbert.

Parvovirusinfektiossa muodostuvat apoptoottiset kappaleet aiheuttivat hiirissä immuunivasteen omaa DNA:ta vastaan

Leona Gilbertin ryhmän mukaan virusinfektion seurauksena muodostuneet apoptoottiset kappaleet, joissa on mukana sekä viruksen NS1-proteiinia että isäntäsolun rakenteita, saivat aikaan autoimmuunireaktion. Autoimmuunireaktio johti solu- ja kudosvaurioihin hiirien aivoissa, sydämessä, munuaisessa ja maksassa.

”Oma immuunijärjestelmämme hyökkää omaa DNA:tamme vastaan, mikä puolestaan aiheuttaa enemmän ja enemmän tuhoa soluissa, mikä taas johtaa kudosvaurioihin tärkeimmissä elimissä. Lisäksi hiirimalli osoitti, että eläimessä syntyi immuunivaste sen omaa DNA:ta kohtaan, mikä on systeemisen lupus erythematosus -taudin erityispiirre”, sanoo Gilbert.

Tutkijoiden mukaan tulokset ilmaisevat, että virusinfektioissa nopea hoitaminen on tärkeää, jotta tauti ei etene krooniseksi autoimmuunisairaudeksi.

”Toivomme tuloksiamme käytettävän tulevaisuudessa uusien antiviraalisten hoitomuotojen kehittämiseen, jotta viruksista aiheutuvia autoimmuunisairauksia voidaan ehkäistä ja hoitaa”, Gilbert sanoo.

Artikkeli: Puttaraksa, K., H. Pirttinen, K. Karvonen, J. Nykky, S. J. Naides, and L. Gilbert. "Parvovirus B19V Non-structural Protein NS1 Induces dsDNA Autoantibodies and End Organ Damage in Non-autoimmune Mice." The Journal of infectious diseases, Volume 219, Issue 9, 1 May 2019, Pages 1418–1429

Linkki artikkeliin: https://doi.org/10.1093/infdis/jiy614

