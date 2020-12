Tutkimuksella selvitetään, miten onnellisiksi me vaasalaiset koemme itsemme juuri nyt 

Vaasa on asettanut tavoitteekseen olla maailman onnellisin kaupunki maailman onnellisimmassa maassa eli Suomessa. Tavoitteen saavuttamiseksi asukkaiden onnellisuutta kehitetään yhdessä onnellisuustutkija Markku Ojasen avulla, ja edistymistä seurataan vuosittain tehtävän onnellisuustutkimuksen avulla.

Vaasalaiset voivat nyt vastata verkossa kyselyyn, jossa konkreettisten kysymysten avulla kartoitetaan, miten onnellisiksi me vaasalaiset koemme itsemme juuri nyt. Onnellisuuskysely on avoinna osoitteessa www.maailmanonnellisinkaupunki.fi 20.12. saakka.

Vuosittain toistettavassa seurantatutkimuksessa mitataan onnellisuuden kehittymistä Vaasan kaupungin asukkaissa, ja mukana suunnittelussa on ollut psykologian emeritusprofessori ja onnellisuustutkija Markku Ojanen.

- Onnellisuus ei ole vain yksittäisen ihmisen vastuulla, vaan omalla elinympäristöllä on siihen erittäin suuri merkitys. Olen todella innoissani päästessäni kehittämään vaasalaisten onnellisuutta, ja testaamaan ihan käytännössä, mitkä tutkimuksessa osoitetut onnellisuuden eväät ruokkivat parhaiten tämän seudun asukkaita, onnellisuutta tutkiva Ojanen kertoo.

Onnellisuusvinkkejä jaossa

Vaasalaisten onnellisuutta kehitetään kyselyn lisäksi monin eri tavoin. Yksi keskeisimmistä keinoista on opastaa asukkaita kehittymään itse oman elämänsä onnellisuusasiantuntijoiksi. Professori Ojanen pitää muun muassa kaikille ilmaisia onnellisuuden verkkoluentoja ja jakaa käytännönläheisiä onnellisuusvinkkejä esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.



- Moni saattaa ihmetellä, onko nyt oikea hetki puhua onnellisuudesta, kun maailma on kriisin keskellä ja ihmiset joutuvat rajoittamaan omaa elämäänsä monin tavoin. Mutta meidän mielestämme itse asiassa juuri nyt on oikea hetki. Nyt me voimme oikeasti näyttää maailmalle, että onnellisuus on edelleen meidän kaikkien ulottuvilla ja se saattaa löytyä yllättävän läheltä, kuten vaikkapa lähimetsästä tai oman kullan kainalosta. Ei tarvitse välttämättä merta kauemmas lähteä, Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén kiteyttää.

