Tutkimuksella uutta tietoa porojen terveydestä – hankkeessa poraudutaan porojen kuolinsyiden jäljille (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

Yhteysviranomainen on antanut perustellun päätelmän Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeesta 17.8.2023 12:34:23 EEST | Tiedote

Sakatin kaivoshankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Lapin ELY-keskus on tarkastanut hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden ja laadun. Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen on esittänyt näkemyksensä YVA-selostuksen ja sen täydennyksen riittävyydestä ja laadusta sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä on myös käsitelty vaikutusten arvioinnin epävarmuuksia.