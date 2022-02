Tutkimuksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista pitää ihmishenkien pelastamista voitontavoittelua tärkeämpänä pandemiassa

Lääkärit Ilman Rajoja teetti galluptutkimuksen suomalaisten asenteista koronarokotteiden maailmanlaajuiseen saatavuuteen. Tutkimus osoittaa suomalaisten luottavan rokotteisiin keinona päättää pandemia. Kyselyyn vastanneet pitävät myös tärkeänä, että rokotteet jaetaan maailmanlaajuisesti tasa-arvoisesti. Gallupin mukaan:

Suomalaisista 86 prosenttia ajattelee, että koska rokotukset on pitkälti kehitelty julkisin varoin, niiden tulisi olla kaikkien saatavilla tasapuolisesti.

Vastaajista 84 prosenttia katsoo, että elämää pelastaviin lääkkeisiin ja rokotteisiin liittyvä teknologia ja osaaminen tulisi jakaa maailmanlaajuisesti, jotta niistä hyötyisi mahdollisimman moni ihminen maailmassa.

Suomalaisista 83 prosenttia uskoo rokotteen ottamisen olevan tärkeää, jotta pandemia saadaan päätökseen.

78 prosenttia suomalaisista katsoo, että kunkin maan pitäisi ostaa vain tarvitsemansa määrä rokotteita, ei enempää.

Suomalaisista 69 prosenttia on sitä mieltä, että korkean tulotason maiden, kuten Suomen, sekä lääkeyhtiöiden, tulisi varmistaa rokotteiden tasapuolinen jakaminen maailman väestölle.

Tutkimusta varten tehtyyn kyselyyn osallistui 1 001 täysi-ikäistä suomalaista ajanjaksolla 13.—20.1.2022.

Hyväntekeväisyys ei riitä maailmanlaajuisen rokotekattavuuden takaamiseksi

Lääkärit Ilman Rajoja on tehnyt pandemian aikana covid-19-viruksen vastaista työtä 76 maassa. Monissa matalan tulotason maissa vaikea koronakriisi jatkuu. Esimerkiksi Afganistanissa, Jemenissä, Irakissa ja Syyriassa rokotekattavuus on hyvin matala, ja lisäksi terveydenhuoltojärjestelmä on heikko. Monet potilaat kuolevat, koska heille kehittyy vakava tautimuoto.

Koska rokotteita on tuotettu rajallisesti ja rikkaat maat ovat ostaneet rokotteita yli oman tarpeensa, koronarokotukset ovat jakautuneet maailmassa äärimmäisen epätasa-arvoisesti. Matalan tulotason mailla ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta ostaa rokotteita ja suojella väestöään.

Suomessa 74,9 prosenttia väestöstä on saanut vähintään kaksi annosta koronarokotusta, kun esimerkiksi Etiopiassa vastaava luku on 1,4 prosenttia. Matalan tulotason maissa keskimäärin viisi prosenttia väestöstä on saanut täyden koronarokotesuojan.

Suomi on sitoutunut lahjoittamaan matalan tulotason maille 3,6 miljoonaa Suomessa ylijäänyttä rokotetta COVAX-ohjelman kautta. Rokoteannoksista kolme miljoonaa on Astra Zenecan rokotteita.

”Ei ole riittävää, että Suomi lahjoittaa rokotteita, joita emme enää itse tarvitse. Suomen olisi edistettävä rokotteiden valmistamiseen liittyvän teknologian ja osaamisen jakamista matalan ja keskitulotason maihin, joissa on tuotantokapasiteettia valmistaa rokotteita paikallisesti”, sanoo Linda Konate, Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön Suomen toimiston toiminnanjohtaja.

”Tutkimus osoittaa, että suomalaisten tuki olisi vahva hallituksen toimille tasa-arvoisemman rokotesaatavuuden puolesta”, Konate jatkaa.

Tarvitaan patenttioikeuden väliaikainen keskeytys

Pandemiassa on kuollut yli 5,6 miljoonaa ihmistä. Olennainen askel pandemian lopettamiseksi ​​on rokotteiden tuotantokapasiteetin lisääminen. Tämä on mahdollista vain teknologian siirroilla ja poistamalla koronarokotteiden patenttioikeus väliaikaisesti. Useat rikkaat maat, mukaan lukien Suomi, ovat estäneet patenttioikeuden poikkeuksen maailman kauppajärjestö WTO:ssa.

”Rokottaminen vain korkean tulotason maissa lisää koronaviruksen uhreja. Virus jatkaa mutatoitumistaan niin kauan kunnes se saadaan kuriin kaikkialla maailmassa. Pandemia on ohi vasta kun se on ohi kaikkialla”, Linda Konate sanoo.

