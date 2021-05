Tutkimus: Ihmisiä vaivaa "algoritmiuupumus", kun suosittelupalvelut eivät mukaudu heidän tarpeisiinsa

Reaktor on luova teknologiakumppani organisaatioille ja yhteiskunnille, jotka katsovat rohkeasti eteenpäin. Reaktorilla työskentelee yli 550 ohjelmoinnin, suunnittelun ja innovaatioiden huippuasiantuntijaa, joiden asiakkaita ovat esimerkiksi Adidas, Kone, Supercell, Varian ja Finnair. Helsingissä vuonna 2000 perustetulla yrityksellä on toimistot New Yorkissa, Amsterdamissa, Tukholmassa ja Tokiossa, joista käsin se tuottaa alansa johtavia digitaalisia palveluita, tuotteita ja strategioita.

Alice Labs on strategiseen kuluttajaymmärrykseen keskittynyt konsulttiyritys, jonka pyrkimyksenä on luoda yhteiskunnallista arvoa ja auttaa yrityksiä mukautumaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Suomessa yhtiön asiakkaita ovat esimerkiksi Sitra, Business Finland sekä eräät maan suurimpiin kuuluvat yhtiöt. Suomen ulkopuolella yhtiö on toteuttanut projekteja muun muassa useille globaaleille Fortune500-listan yrityksille. Alice Labs palvelee asiakkaitaan monipuolista kansainvälistä asiantuntijaverkostoaan projektikohtaisesti hyödyntämällä.