Tutkimus: joka kymmenes Cannes Lions -voittaja hyödynsi tekoälyä

Kurio tutkii taas Cannes Lionsin voittajat – analyysejä hyödynnetään itse festivaalin kehityksessä 15.6.2018 09:19 | Tiedote

Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurio syventää monivuotista yhteistyötään Cannes Lions -organisaation kanssa. World Class Lessons on Social Media Marketing -raportti julkaistaan tänä kesänä seitsemättä kertaa ja World Class Lessons on AI in Marketing toista kertaa. Lisäksi Kurio konsultoi itse festivaalin kehitystä tutkimustulosten valossa.